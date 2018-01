KINO NOVINKY TÝŽDŇA: S láskou Vincent a Darkland

S láskou Vincent



Diela holandského fauvistu a expresionistu Vincenta Van Gogha patria k tomu najhodnotnejšiemu, čo výtvarné umenie kedy splodilo – nachádzajú sa vo svetových galériách i súkromných zbierkach a ich cena sa ráta v miliónoch. Van Goghove práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali tisícky ďalších autorov a sú predmetom živej odbornej diskusie aj 127 rokov po jeho smrti. Poľská režisérka a kritička umenia Dorota Kobiela, v spolupráci s britským producentom Hughom Welchmanom, nakrútila prvý film, vytvorený len z olejomalieb umelca. Autorka vyrozprávala životný príbeh Van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel. Na každé si povolala vyše 100-člennú skupinu výtvarníkov, aby ho prekreslili do dynamickej podoby. Výsledkom je 12 olejomalieb za sekundu a dohromady 62 450 ručne kreslených obrázkov, ktoré splynú do dlhometrážneho filmu...





Thomas (Dylan O’Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a najnebezpečnejšiu misiu. Musia sa pobiť o nádej vo svete, ktorý sa rúca pod ťarchou zákernej choroby. Na jednej strane musia bojovať o prežitie medzi nakazenými a nepríčetnými “raplami” a na strane druhej s nevyspytateľnou organizáciou Z.L.S.N. Môžu vôbec ešte niekomu a niečomu veriť?Aby Thomas zachránil seba aj svojich priateľov, musí preniknúť do legendárneho Posledného mesta, labyrintu riadeného Z.L.S.N. Toto miesto sa môže stať najhrozivejším bludiskom zo všetkých. Ten, kto túto misiu prežije, získa odpovede na všetky otázky, ktoré si Placerovia položili od chvíle, keď po prvýkrát dorazili do labyrintu.Zamilovaný Doktor Proktor cestuje späť v čase v zúfalej túžbe zmeniť minulosť. Chce prekaziť svadbu medzi jeho milovanou Julliette a hrozným Claudeom Clichém, no zostáva uväznený v čase. Lisa a Nilly, Proktorove mladé spoločníčky a susedky musia znovu zakročiť. Časovaňou cestujú späť v čase, aby mu pomohli. Všetko sa zmení na búrlivé dobrodružstvo naprieč časom, v ktorom sa stretávajú s Napoleonom, ledva unikajúcemu spod gilotíny počas Francúzskej revolúcie a taktiež s Johankou z Arku, ktorá bola upálená na hranici za čarodejníctvo. Alebo že by nebola?Johnny Saxby je chovateľom oviec v Yorkshire, ktorý si vybíja svoju frustráciu občasným pitím a nezáväzným sexom. Všetko sa zmení až príchodom rumunského migranta Gheorgheho, ktorého zamestnajú ako výpomoc na farme počas jarnej sezóny. Intenzívny vzťah ukáže Johnnymu novú cestu.V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného z najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku kontaktovali únoscovia a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala, preto jej nezostáva nič iné, len poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Christopher Plummer) je však nemilosrdný a jej žiadosť odmietne. Zúfalá matka (Michelle Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide o život jej syna, ktorému brutálne ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu (Mark Wahlberg), aby chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade. Čas beží, únoscovia sú netrpezliví a mladému Paulovi nezostáva veľa času. Podarí sa starého otca presvedčiť, že on jediný môže vnuka zachrániť a dokázať, že láska má predsa len väčšiu hodnotu ako peniaze?Úspešný kardiochirurg Zaid má dôvod k oslave: spolu so svojou pôvabnou ženou čakajú prírastok do rodiny. Spoločnú oslavu v kruhu svojich priateľov však nečakane preruší návšteva Zaidovho brata Yasina, ktorý sa dostal do problémov kvôli organizovanému zločinu. Po tom, čo mu Zaid odmietne poskytnúť pomoc, je Yasin drasticky potrestaný vodcom gangu. A pretože polícia má pre nedostatok dôkazov zviazané ruky, Zaid sa rozhodne dosiahnuť spravodlivosť sám. Darkland je štýlovou variáciou na revenge thriller.