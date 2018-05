KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Solo: A Star Wars Story a Dámsky klub

Solo: A Star Wars Story

Lekcia

Dámsky klub

Naloďte sa na Millennium Falcon a vydajte sa do praďalekej galaxie v najnovšom pokračovaní ságy Star Wars. Prostredníctvom série eskapád hlboko v temnom a nebezpečnom zločineckom svete sa Han Solo stretáva nielen so svojím budúcim kopilotom Chewbaccom, ale aj so známym notorickým gamblerom Landom Calrissianom. Spolu pokračujú v ceste, ktorá určuje smer jedného z najnepravdepodobnejších hrdinov.Film sa odohráva jedno leto, v meste blízko Marseille, ktoré bolo kedysi známym prístavom, ale pred 25. rokmi ho zavreli. Práve tu sa odohráva workshop pre 7 mladých ľudí. Pod dohľadom úspešnej spisovateľky Olivie Dejazet, sú účastníci požiadaní, aby napísali fikciu noir, prepojenú na priemyselnú minulosť ich rodného mesta. Lekciu po lekcii začne jeden z nich – chlapec menom Antoine – budiť pozornosť svojou provokáciou, agresiou a odporom voči každému, vrátane Olívie. Napätie sa zvyšuje, keď číta jeho príbeh o masovej vražde očami páchateľa, ktoré mu až podozrivo dobre rozumie.Príbeh filmu je umiestnený v slnečnej Kalifornii. Štyri celoživotné priateľky sú vášnivé čitateľky kníh. Pravidelne sa každý mesiac stretávajú vo svojom knižnom klube, kde diskutujú nielen o literatúre.