KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Taxi 5 a Polnočná láska

Ďalší diel slávnej francúzskej akčnej komédie z produkcie Luca Bessona v kinách od 10. 5. 2018Sylvain Marot, parížsky super policajt a výnimočný vodič, sa proti svojej vôli dostane na mestskú políciu v Marseille. Na príkaz ex komisára Giberta dostane za úlohu zlikvidovať taliansku mafiu, ktorá je zameraná na krádeže šperkov za pomoci silných automobilov značky Ferrari. Na dochytenie tohto motorizovaného gangu bude musieť Marot prizvať na spoluprácu najhoršieho vodiča v Marsellie, ale jediného, ktorý má legendárne biele TAXI - biely Peugeot 407.Romantický film POLNOČNÁ LÁSKA rozpráva príbeh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva bojuje so zriedkavou chorobou a aj ten najmenší záblesk slnečného svetla jej môže ublížiť. A tak celé dni trávi doma a von chodí až po západe slnka. Jej najobľúbenejším miestom je vlaková stanica, kde hrá na gitare náhodným okoloidúcim. Jedného večera zasiahne osud a ona spoznáva Charlieho – športovú hviezdu miestnej strednej školy, ktorého tajne obdivuje už roky. Nepovie mu o svojom ochorení, aby si obaja mohli naplno užiť nádhernú romancu počas jedného takmer dokonalého leta...Wes Anderson po Fantastickom pánovi Foxovi prichádza s ďalším animovaným filmom Psí ostrov, v ktorom opäť jednu z hlavných rolí hrajú zvieratá. Tentoraz sú to psy, ktorých starosta mesta Megasaki kvôli psej chrípke odsúdi do vyhnanstva na opustenom ostrove plnom odpadkov. Našťastie sa za nimi vydáva Atari, chlapec, ktorý chce zachrániť svojho strateného štvornohého priateľa.Frankie, stratený tínedžera, prežíva šialené leto medzi chorým otcom a matkou, ktorá trvá na tom, aby si našiel…