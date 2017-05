Kipchoge s najrýchlejším maratónskym časom, rekord však neplatí

Na snímke Eliud Kipchoge. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monza 6. mája (TASR) - Kenský vytrvalec Eliud Kipchoge zabehol v sobotu na automobilovom okruhu v Monze historicky najrýchlejší čas v maratóne 2 hodiny a 24 sekúnd. Ten však nebude mať prívlastok rekordný, keďže pokus o prekonanie svetového maxima sa neuskutočnil v súlade s pravidlami Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF).Kipchogeho unikátny pokus o prekonanie magickej dvojhodinovej hranice v maratóne nevyšiel. Ešte na 25. kilometri to vyzeralo na pokorenie méty, no tá napokon odolala. Výkon olympijského šampióna z Ria bol o 2:32 min. lepší ako oficiálny svetový rekord jeho krajana Denisa Kimetta (2:02:57) z maratónu v Berlíne 2014, do rekordných listín ho ale nezaradia. Trojici bežcov, ktorí sa pokúšali o rekord, totiž pomáhali pri udržiavaní tempa vodiči, tí sa na čele pravidelne striedali. Navyše pretekári použili špeciálne bežecké maratónky, ktoré nezodpovedali normám IAAF, uviedla agentúra DPA.