Kiraľvarga: Byrokratická záťaž v podnikaní v SR by sa mala znižovať

Na snímke prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga počas tlačovej konferencie po Sneme RÚZ v Bratislave 24. apríla 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Regulácia a byrokratická záťaž v podnikaní na Slovensku by sa mali znižovať. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii po sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) jej prezident Miroslav Kiraľvarga. Podľa RÚZ totiž kontinuálne narastá regulačná záťaž, ktorá vrátane daní a odvodov predstavuje 12 miliárd eur ročne, pričom len samotná administratívna záťaž predstavuje 400 miliónov eur ročne.povedal znovuzvolený prezident RÚZ Kiraľvarga na adresu príhovoru predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý vystúpil na sneme únie s príhovorom.Jednou z kľúčových tém RÚZ pre nadchádzajúce obdobie bude podľa 1. viceprezidenta RÚZ Mária Lelovského aj digitálna ekonomika a digitálna transformácia.poznamenal Lelovský.povedal člen prezídia RÚZ Ján Oravec. Na prijímanie legislatívy, ktorá by zvyšovala finančné a administratívne náklady podnikania, by podľa neho malo byť vyhlásené dočasné moratórium.Na sneme boli schválené strategické zámery RÚZ vo forme programového dokumentu pod názvom "Konkurencieschopné Slovensko - Strategické zámery RÚZ na obdobie rokov 2018 až 2020".Snem únie zároveň odobril akčný dokument Plán činnosti na rok 2018 s výhľadom do roku 2019, ktorý pozostáva z troch oblastí. Sú nimi prioritné ciele RÚZ s výhľadom na rok 2019, ďalej návrhy legislatívnych opatrení zaradených na rokovania tripartity z pohľadu RÚZ a návrhy bezprostredných zmien legislatívy na pomoc podnikateľskému prostrediu.