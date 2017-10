Kirgizsko dnes volí nového prezidenta, voľby nemajú favorita

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biškek 15. októbra (TASR) - Voliči stredoázijského Kirgizska dnes rozhodujú o svojom novom prezidentovi. Z predvolebnej kampane žiaden z kandidátov nevyšiel ako favorit, takže výsledok hlasovania sa dá predvídať len ťažko, napísala dnes agentúra RIA Novosti.Šesťročné funkčné obdobie súčasného prezidenta Almazbeka Atambajeva, zvoleného roku 2011, sa končí 1. decembra tohto roku. O znovuzvolenie sa uchádzať nemôže, pretože v súlade s ústavou jedna osoba môže vysoký vládny post zastávať len raz.Atambajev vo voľbách podporuje svojho spojenca, bývalého premiéra Sooronbaja Žeenbekova (58), ktorého víťazstvo by odstupujúcemu prezidentovi zaručilo zachovanie vplyvu na politickej scéne. Sociálnodemokratická strana, ku ktorej obaja patria, má v parlamente najviac poslancov a dominuje aj vo vláde.Žeenbekov vo voľbách čelí ropnému magnátovi a expremiérovi, 47-ročnému Ömürbekovi Babanovovi, ktorého strana Vlasť je v parlamente druhá najsilnejšia. Agentúra Reuters očakáva, že práve medzi týmito dvoma kandidátmi sa odohrá najtesnejší súboj. Zasiahnuť doň by však mohol aj ďalší bývalý premiér Temir Sarijev.Podmienky pre účasť v boji o funkciu prezidenta splnilo 13 kandidátov, ale dvaja z nich v záverečnej fáze kampane odstúpili. Vzhľadom na tom, že hlasovacie lístky už vtedy boli vytlačené, ich mená na nich zostali spolu so 14. okienkom, ktoré volič môže označiť, ak chce hlasovaťPre voličov je dnes od 08.00 h miestneho času otvorených 2375 volebných miestností vrátane 37 v zahraničí. Počas hlasovania sa nebudú zverejňovať tzv. exit polls, pretože zákony krajiny to neumožňujú.Účasť voličov na hlasovaní v prezidentských voľbách nehrá žiadnu rolu. Voľby nebudú platné len vtedy, ak viac voličov bude hlasovať proti všetkým kandidátom ako za víťaza.V súvislosti s prezidentskými voľbami je v Kirgizsku od štvrtka posilnená ochrana strategických objektov. Do hliadkovania je nasadených 9400 policajtov, pričom 5000 z nich bude dozerať na volebné miestnosti.Voľby v Kirgizsku pútajú pozornosť z viacerých dôvodov: ide tam napr. o prvý pokus o demokratické voľby s použitím moderných technológií, ktoré majú podľa vedenia krajiny zaručiť transparentné a čestné odovzdanie moci.Záujem o voľby v Kirgizsku je aj pre to, že táto krajina prežila za posledných 12 rokov dve revolúcie, ktoré vyústili do pádu dvoch prezidentov: Askara Akajeva a Kurmanbeka Bakijeva. Rozbuškou pre oba prevraty boli práve voľby, ktoré boli voličmi označené za nespravodlivé.RIA Novosti v tejto súvislosti napísala, že Atambajev, poučený skúsenosťami svojich predchodcov, si práve preto dal za cieľ zabezpečiť pokojné odovzdanie moci a výmenu vládnucich elít.Podľa politológov tieto prezidentské voľby prvýkrát v dejinách krajiny - i Strednej Ázie - nemajú zjavného lídra, ktorý by okolo seba zoskupil väčšinu voličov. Preto sú výsledky hlasovania nepredvídateľné a je veľmi pravdepodobné, že sa bude musieť konať druhé kolo. Ak by táto situácia nastala, druhé kolo volieb by sa malo konať v čase od 14. do 19. novembra.