KISKA:Armáda nie je v dobrej forme,meškáme so záväzkami voči spojencom

Veliteľské zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milana Maxima (na snímke vpravo), v rámci ktorého bol vyhodnotený výcvikový rok 2016 a odprezentované úlohy na rok 2017, sa uskutočnil za účasti prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja Kisku (na snímke v strede) a ministra obrany SR Petra Gajdoša (na snímke vľavo) v priestoroch Ministerstva obrany v Bratislave 31. januára 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Podvádzame občanov, pretože im nehovoríme pravdu, ako na tom skutočne naša armáda je. A podvádzame vojakov, ktorým neustále niečo len sľubujeme. Uviedol to dnes prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa v priestoroch ministerstva obrany zúčastnil na každoročnom veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR. Prezident taktiež zdôraznil, že vojaci majú zastaranú techniku a armáda mešká so záväzkami voči spojencom.uviedol dnes Kiska. Ako dodal, Slovensko na tom nie je dobre ani v oblasti komunikácie voči občanom či spojencom.dodal s tým, že nevidí vôľu, aby sa tento stav zmenil. Preto požiadal ministra obrany Petra Gajdoša (nominant SNS), aby riešenie týchto problémov presadzoval na rokovaní vlády.Jedným zo záväzkov, pri ktorých Slovensko mešká, je príprava mechanizovanej brigády, ktorú sme mali mať podľa prezidenta pripravenú v roku 2010. „Je podstatnou súčasťou našej obrannej kapacity, je kľúčovým záväzkom voči spojencom a je žiadaným príspevkom k spoločnej bezpečnosti. A nevyzerá to vôbec dobre. Je už siedmy rok po termíne,“ priblížil.Ďalším problematickým záväzkom je zastavenie prepadu rozpočtu na obranu s tým, že do roku 2020 majú dosiahnuť výdavky na obranu 1,6 percenta HDP. Prezident podľa vlastných slov nevidí žiadny kredibilný plán, ako tento záväzok chce vláda naplniť. Pritom podľa neho bude téma obranných rozpočtov podstatnou súčasťou diskusií v rámci NATO.Podľa ministra obrany Petra Gajdoša, rozpočet na obranu postupne narastá a tento rok dosiahne 1,18 percenta HDP. Zdôraznil, že ozbrojené sily boli dlhodobo poddimenzované až pod jedno percento. Hlavnou úlohou v tomto roku bude podľa neho príprava mechanizovanej brigády.doplnil Gajdoš. Minister pripomenul, že okrem iného pripravuje dlhodobý plán rozvoja OS SR, ktorý chce predstaviť v polovici tohto roka. Na základe toho plánu má byť zabezpečený rozvoj armády.Problémy pripustil dnes aj náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim. Podľa jeho slov v armáde je zastaraná technika a chýbajú aj zásoby.dodal.