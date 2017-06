Kiska chcel so Zemanom spoločne vyznamenať výsadkárov,píše tlač

Na archívnej snímke výsadkár Jozef Gabčík Foto: TASR/wikipedia Foto: TASR/wikipedia

Praha 5. júna (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska chcel spoločne s českou hlavou štátu Milošom Zemanom vyznamenať československých výsadkárov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Informoval o tom český týždenník Respekt.Úrad slovenskej hlavy štátu mal ešte pred niekoľkými mesiacmi prvýkrát osloviť Pražský hrad s nápadom spoločne vyznamenať výsadkárov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, teda Slováka a Čecha, ktorí v Prahe v roku 1942 spáchali (s pomocou ďalších členov odboja) atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Podľa zistení týždenníka Respekt spolu obe strany rokovali hneď dvakrát, nakoniec to ale Pražský hrad odmietol.Kiskov tím navrhol tomu Zemanovmu, aby každý prezident vyznamenal jedného výsadkára - Kiska Gabčíka a Zeman Kubiša. Malo k tomu dôjsť na spoločnom stretnutí pri tejto príležitosti. Jedným zo zvažovaných miest bol pražský kostol sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici, kde sa oni a ďalší bojovníci po atentáte ukrývali a nakoniec tam po prestrelke zomreli.Týždenník Respekt s odvolaním sa na zistenie z diplomatických zdrojov napísal, že zástupcovia úradov oboch hláv štátov rokovali dvakrát, pričom spoločná akcia sa napokon neuskutočnila, a to pre nezáujem z českej strany.povedal Respektu dobre informovaný diplomatický zdroj.Kiska v reakcii na české odmietnutie pristúpil k úspornejšiemu formátu celej ceremónie a sám 26. mája povýšil Jozefa Gabčíka do vojenskej hodnosti generálmajora im memoriam.