KISKA: Chceme, aby Bulharsko čo najskôr malo euro a bolo v Schengene

Na snímke slovenský prezident Andrej Kiska (vpravo) a bulharský prezident Rumen Radev počas tlačovej konferencie s novinármi 19. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša výberovú chronológiu vzájomných vzťahov medzi Bulharskou republikou (BR) a Slovenskou republikou (SR) na úrovni prezidentov oboch štátov:

3. septembra 1997 - Rad Bieleho dvojkríža I. triedy odovzdal v Bratislave prezident SR Michal Kováč bulharskému prezidentovi Petarovi Stojanovovi za zásluhy o rozvoj dobrých vzťahov medzi Bulharskou republikou a SR. Petar Stojanov odovzdal prezidentovi SR Michalovi Kováčovi Rad Stará Planina so šerpou, ktorý mu udelil za mimoriadne zásluhy pri upevňovaní a rozvoji dobrých vzťahov medzi SR a Bulharskom. Prezidenti sa vzájomne zhodli na tom, že vzájomné vzťahy sú bezproblémové a že spoločný cieľ krajín v tom čase smeroval k vstupu do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie.



7.-8. marca 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Bulharsko, kde sa stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny - prezidentom Petarom Stojanovom a predsedom vlády Ivanom Kostovom. Prezidenti Schuster a Stojanov rokovali o súčasnom stave vzájomnej spolupráce a o perspektívach rozvoja bilaterálnych vzťahov.



17.-19. júna 2002 - Prezident SR Rudolf Schuster prijal svojho bulharského partnera Georgija Parvanova, ktorý pricestoval na návštevu Slovenska. Počas pobytu v SR podpísali dve dohody o spolupráci v rezorte dopravy a spojov. Išlo o medzivládnu dohodu o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave a dohodu medzi oboma ministerstvami dopravy a spojov o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií. Obe dohody podpísali minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a štátny tajomník Ministerstva dopravy a spojov Bulharska Krasimir Stojanov. Rozhovory oboch prezidentov sa okrem iného týkali integračných ambícií oboch krajín do EÚ a NATO. V podobnom duchu rokoval bulharský prezident aj s predsedom Národnej rady (NR) SR Jozefom Migašom.



27. novembra 2002 - Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Bulharsko. Jeho cieľom bolo prevzatie si čestného doktorátu, ktorý mu udelila najstaršia bulharská vysoká škola - Univerzita sv. Klimenta Ochridského, ktorá je súčasne najvýznamnejšou vedeckovýskumnou inštitúciou v krajine. V Sofii sa slovenská hlava štátu stretla aj s prezidentom Georgim Parvanovom a s premiérom Simeonom Sakskoburggotským. V ich rozhovoroch dominovala téma spolupráce a výmeny odborníkov v oblasti ozbrojených síl, jadrovej energetiky a výstavby infraštruktúry.



14. novembra 2003 - Na pracovnú návštevu Slovenska pricestoval bulharský prezident Georgi Parvanov. So slovenským partnerom Rudolfom Schusterom v Košiciach rokoval o bulharsko-slovenských vzťahoch. S históriou a súčasnosťou druhého najväčšieho mesta SR ho oboznámil vtedajší primátor Košíc Zdenko Trebuľa. V Prešove si bulharský hosť prevzal čestný doktorát Prešovskej univerzity.



23.-25. novembra 2005 - Slovenský prezidentský pár v sprievode slovenských podnikateľov odletel do hlavného mesta Bulharskej republiky (BR) Sofie. Po stretnutí s prezidentom BR Georgiom Parvanovom a predsedom Národného zhromaždenia BR Georgiom Pirinským vystúpil slovenský prezident s prejavom pred bulharskými poslancami. S predsedom vlády BR Sergejom Staniševom sa stretol na pracovnom obede. Obidvaja prezidenti otvorili krátkymi príhovormi bulharsko-slovenské obchodné fórum. Posledný deň oficiálnej návštevy Ivan Gašparovič navštívil mesto Veliko Tarnovo. Na Univerzite Cyrila a Metoda sa stretol s pedagógmi a študentmi univerzity, na ktorej sa už tri desaťročia vyučuje slovenský jazyk. Na záver programu návštevy sa naobedoval s primátorom mesta Rumenom Raškovom.



5.–6. novembra 2013 - Bulharský prezident Rosen Plevneliev uskutočnil na pozvanie slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča oficiálnu návštevu SR. Slovensko poskytlo ďalšiu pomoc Bulharsku pre sýrskych utečencov. Prezident SR počas stretnutia odovzdal svojmu bulharskému partnerovi Rosenovi Plevnelievovi symbolický šek vo výške 100.000 eur. Obchodné vzťahy medzi SR a Bulharskom majú výrazné rezervy. Zhodli sa na tom obaja prezidenti na úvod Slovensko-bulharského podnikateľského fóra. Spolu s delegáciou bulharského prezidenta prišla do Bratislavy aj skupina bulharských podnikateľov. Rosen Plevneliev druhý deň návštevy zavítal do Nitry, aby sa tu stretol s čelnými predstaviteľmi mesta a kraja. Po oficiálnom prijatí u primátora Jozefa Dvonča sa stretol aj s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milanom Belicom. Popoludní navštívil Nitriansky hrad, kde položil veniec k súsošiu Cyrila a Metoda.



10.-11. decembra 2015 – Prezident SR Andrej Kiska odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharskej republiky. V hlavnom meste Sofia sa stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny. Bulharsko má nízku korporátnu daň na úrovni 10 %, kvalitných IT špecialistov za prijateľnú cenu a v počte startupov je na treťom mieste v Európskej únii (EÚ). Vyzdvihol to prezident SR Andrej Kiska po stretnutí so svojím bulharským partnerom Rosenom Plevnelievom. Zástupcovia SR a Bulharska podpísali aj viacero bilaterálnych dokumentov zameraných na spoluprácu v oblasti školstva, vedy, inovácií, kultúry, malého a stredného podnikania či energetickej efektívnosti. Kiska sa stretol aj s bulharským premiérom Bojkom Borisovom, s krajanmi aj slovenskou biznis komunitou v krajine. Počas druhého dňa návštevy Kiska spolu so svojím bulharským partnerom Rosenom Plevnelievom slávnostne otvorili technologický park Sofia Tech Park a jednu z jeho alejí pomenovali po slovenskom vynálezcovi Jozefovi Murgašovi. Slovenskú hlavu štátu sprevádzala delegácia zložená z predstaviteľov akademického, podnikateľského a vládneho sektora.

Bratislava 19. júna (TASR) - Spolupráca, boj s korupciou, migrácia, členstvo v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO), prijatie eura, vstup do Schengenu či vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Bulharskom. To sú témy, o ktorých hovorili slovenský a bulharský prezident Andrej Kiska a Rumen Radev počas ich stretnutia v Prezidentskom paláci v Bratislave.vyhlásil Kiska.Bulharsko by sa podľa neho mohlo Slovenskom inšpirovať v tom, ako sme prijímali euro.povedal Kiska.Rumen Radev poďakoval za podporu Slovenska v otázke vstupu Bulharska do Schengenu. Zároveň poukázal na spoločné záujmy a totožné snahy v EÚ a NATO aj na rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov.poznamenal. Spomenul aj spoluúčasť na projektoch Energetickej únie.Jednou zo spoločných výziev, ktoré Radev spomenul, sú utečenci.uviedol Radev. Zdôraznil, že tieto opatrenia treba podporovať a posilniť.doplnil.Partneri sa dotkli aj témy modernizácie armády. Kiska poukázal, že aj Bulharsko má na stole nákup stíhačiek a vyberá si medzi americkými F-16 a švédskymi Gripenmi podobne ako Slovensko.Radev uviedol, že pri rozhodovaní zohrávajú rolu kritériá technické, ekonomické, finančné a geopolitické, ale dôležité sú aj kritériá ako konkurencieschopnosť a objektivita. Zdôraznil, že politici pri výbere nesmú obchádzať názor vojakov. Lietadlo podľa neho musí zodpovedať požiadavkám súčasnosti a najdôležitejšie je, aby mohlo byť využívané dlhé roky po nákupe.Kiska aj Radev zároveň ocenili podpísanie dohôd medzi univerzitami a tlačovými agentúrami.uviedol Radev. Kiska pripomenul, že vedci už spolupracujú na viac ako 40 projektoch a tieto dohody podľa neho spoluprácu ešte prehĺbia.Prezident Bulharskej republiky Rumen Radev je na dvojdňovej návšteve (19. - 20. júna) Slovenska na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku. Počas návštevy sa podpisovali aj dohody o spolupráci. Ide o dohody medzi Technickou univerzitou v Sofii a Slovenskou technickou univerzitou, medzi Tlačovou agentúrou SR a Bulharskou tlačovou agentúrou a tiež Protokol o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou pre národné a svetové hospodárstvo v Sofii na vytvorení dvojitého študijného programu inžinierskeho a magisterského.