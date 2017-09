Kiska: Facebook posilní tímy so zameraním na extrémistické príspevky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 23. septembra (TASR) – V čase, keď mnohé spoločnosti bojujú s extrémistickými vyjadreniami namierenými voči iným náboženstvám či rasám, sa spoločnosť Facebook chystá výrazne posilňovať tímy ľudí, ktorí budú zverejnené príspevky vyhodnocovať v jazyku príslušnej krajiny. V prípade šírenia nenávisti ich potom okamžite zmažú. Po návšteve spoločnosti Facebook o tom informoval slovenský prezident Andrej Kiska.zdôraznil prezident.Zároveň potvrdil, že ako on, tak aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sú pripravení v tom spoločnosti pomôcť, aj keď nie je jednoduché jednotlivé príspevky vyhodnocovať a odlíšiťZdôraznil, že sociálne siete majú obrovský dopad na spoločnosť, zvlášť medzi mladými ľuďmi. Spoločnosť Facebook má v súčasnosti 20.658 zamestnancov. Mark Zuckerberg ju založil v roku 2004. Momentálne sídli v Silicon Valley v Kalifornii, no pobočky má v USA (13) i po celom svete (35).Na záver svojej pracovnej cesty navštívil prezident Stanford Research Institute, nezávislý výskumný inštitút, ktorý bol založený Stanfordskou univerzitou v roku 1946. V roku 1970 sa univerzita s inštitútom rozdelili a teraz, napriek dobrým vzťahom, pôsobia nezávisle od seba.Podľa prezidenta Slovensko potrebuje mať výrobu, kde ľudia zarábajú viacdodal.Prezident Andrej Kiska ukončí v sobotu (23.9.) svoju pracovnú cestu v USA, na ktorej viedol slovenskú delegáciu na 72. valnom zhromaždení OSN. Tomu na rok predsedá slovenský minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Kiska zdôraznil, že význam svojej druhej časti pracovnej cesty v San Franciscu vidí predovšetkým v kontaktoch, ktoré nadviazali spolu s podnikateľskou delegáciou. Zároveň však upozornil, že "treba dotiahnuť to, čo sme tu otvorili do konca". Potvrdil, že aj keď je Slovensko z pohľadu amerického trhu malé, v Spojených štátoch amerických je vnímané pozitívne.