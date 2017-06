Kiska: Je treba zlepšiť ekonomickú spoluprácu medzi SR a Chorvátskom

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Záhreb 20. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska si myslí, že je potrebné zlepšiť ekonomickú spoluprácu medzi Slovenskom a Chorvátskom. Vyhlásil to po dnešnom rokovaní s chorvátskou prezidentkou Kolindou Grabarovou Kitarovičovou, s ktorou sa stretol v rámci svojej prvej oficiálnej návštevy Chorvátska.uviedol prezident na tlačovej konferencii.Podľa neho každý rok navštívi Chorvátsko viac ako 400.000 Slovákov. Ocenil pritom starostlivosť, ktorú im poskytuje chorvátska strana.konštatoval na margo turizmu Andrej Kiska.Spoločne s chorvátskou partnerkou diskutovali aj o EÚ, kde sa zhodli na tom, že je najdôležitejšie, aby bola Únia stále jednotná.zdôraznil prezident.Zároveň tlmočil stanovisko prezidentky, že chorvátske more je symbolicky aj slovenským. V rámci regiónu považuje krajinu za významného aktéra.dodal.Kitarovičová považuje Slovensko za priateľskú krajinu.vyhlásila. Myslí si, že krajiny majú na budúcnosť európskeho projektu podobné stanoviská. EÚ vníma ako zoskupenie rovnoprávnych štátov, ktoré by sa už nemalo deliť na ďalšie kategórie.Podľa nej je v súčasnosti, keď rastie euroskepticizmus, potrebné posilniť európske inštitúcie.povedala prezidentka. Euroinštitúcie by sa podľa nej mali zameriavať najmä na problémy mladých, ich zamestnanosť, hospodársky rast, investície a bezpečnosť.Kiska sa dnes - v prvý deň svojej dvojdňovej oficiálnej návštevy Chorvátska - stretol aj s ďalšími poprednými chorvátskymi činiteľmi. Témou rozhovorov bol hlavne ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce, osobitne v hospodárskej oblasti a v turizme, a aktuálne zahranično-politické témy.Slovenský prezident dnes vystúpil aj na Chorvátsko-slovenskom inovačnom fóre. Na ceste ho sprevádza skupina slovenských podnikateľov a zástupcov akademickej obce. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie chorvátskej prezidentky.