KISKA: Krajina bude ekonomicky úspešná, ak investuje do vzdelania

Slovenský prezident Andrej Kiska (tretí vľavo) a juhokórejský prezident Mun Čä-in (vpravo) počas stretnutia 10. apríla 2018 v Soule. Kiska pricestoval v pondelok na trojdňovú návštevu Kórejskej republiky. Foto: TASR - Monika Himpánová Foto: TASR - Monika Himpánová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 10. apríla (TASR) – Na to, aby krajina patrila k najvyspelejším ekonomikám sveta, je potrebná investícia do vzdelania, do mladých ľudí a do inovácií. Prezident SR Andrej Kiska tak reagoval na otázku, o čom sa s juhokórejským partnerom Mun Če-inom počas stretnutia rozprávali.spresnil.Zároveň zdôraznil, že Južná Kórea je pre Slovensko nesmierne dôležitý partner. "konštatoval Kiska.V otázke blížiaceho sa medzikórejského summitu, ktorý sa uskutoční 27. apríla, sa Kiska a Mun zhodli na tom, že dialóg je nesmierne potrebný a prospešný.uzavrel slovenský prezident.Mun počas rokovania ocenil, že v krátkej histórii bilaterálnych vzťahov ich Slovensko a Južná Kórea konzistentne rozvíjali. Vyjadril potešenie nad tým, že mnoho kórejských firiem vrátane Kia Motors a Samsung Electronics aktívne podnikajú v domovskej krajine, pričom dosahujú spoločne prospešné výsledky taktiež na Slovensku.uviedol juhokórejský prezident, pričom poukázal na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a na súčasného predsedu Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka.Následne si Andrej Kiska na Národnom cintoríne v Soule uctil prostredníctvom ceremónie kladenia vencov vojakov padlých v kórejskej vojne.