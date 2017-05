KISKA:Na chorých deťoch nemožno šetriť,zaslúžia si špičkové pracoviská

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) – Každé choré dieťa si zaslúži špičkovú zdravotnú starostlivosť, nemožno tu šetriť. Peniaze v tejto oblasti preto treba vždy rozumne investovať, povedal dnes prezident SR Andrej Kiska.Hlava štátu navštívila Dennú kliniku v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave (DFNsP), ktorá slúži na podávanie chemoterapie, menšie zákroky alebo kontroly. Ocenil prácu lekárov a zdravotného personálu, ich pracovné nasadenie si váži. Kiska vie, že štát peniaze do kliniky nedal, zriadila sa z rodičovských a sponzorských príspevkov, vina zdravotníkov to ale podľa neho nie je.povedal Kiska. Štát by mal mať podľa neho čo najväčší záujem vytvoriť aspoň z detských nemocníc čo najšpičkovejšie pracoviská. Bratislavská detská nemocnica podľa neho zamestnáva kvalitných odborníkov.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pristupuje k svojej funkcii zodpovedne, povedal Kiska. Verí, že zmeny bežný človek uvidí v praxi čoskoro.Na Slovensku diagnostikujú onkologické ochorenie u približne 160 detí ročne. Kiska skritizoval, že takmer 90 percent rodín sa zadlží, ak im dieťa takto ťažko ochorie. Sociálny systém nie je podľa neho dobre nastavený.dodal Kiska.Denná klinika funguje v detskej nemocnici krátko. Ide zatiaľ o prvý projekt tohto druhu na Slovensku. Dieťa vďaka návšteve kliniky nemusí byť tak často hospitalizované v nemocnici, po pár hodinách od zákroku, je už doma.S nápadom vytvoriť dennú kliniku prišla nezisková organizácia Deťom s rakovinou. Ide o rodičovské združenie, ktoré chce malým onkopacientom pomáhať. Sponzori na projekt vyhradili asi 500.000 eur. Detská nemocnica poskytla na tento účel priestory.