Kiska: Na očakávanie zásadných zmien v školstve treba silný optimizmus

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. augusta (TASR) - Aké máme školstvo, tak bude naša krajina vyzerať v budúcnosti. Vzhľadom na doterajší výkon zodpovedných od parlamentných volieb je však potrebná silná dávka optimizmu, aby človek očakával v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu v najbližších rokoch zásadné zmeny. Vo vyhlásení k situácii v školstve to dnes uviedol prezident SR Andrej Kiska.Podľa hlavy štátu naďalej platí, že slovenské deti zaostávajú za rovesníkmi v zahraničí. Tiež platí, že deti zo znevýhodneného prostredia dosahujú v škole horšie výsledky a systém vzdelávania im vôbec nepomáha.odkázal prezident.Kiska rešpektuje, že osoba nového šéfa rezortu školstva bude vecou dohody partnerov vo vládnej koalícii. Rovnako rešpektuje výhradné právo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) navrhnúť prezidentovi nového ministra na vymenovanie.povedal.Prezident je presvedčený, že Slovensko konečne potrebuje ministra školstva, ktorý dokáže situáciu v rezorte aspoň stabilizovať a zabrániť ďalšiemu úpadku.dodal Kiska.Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) vo štvrtok (17.8.) abdikoval. Na odchod z funkcie ho vyzval v stredu (16.8.) premiér Robert Fico, predseda SNS Andrej Danko to akceptoval.uviedol Plavčan. Podľa vlastných slov potrebuje chrániť svoju rodinu aj stranu SNS, ktorá ho nominovala do funkcie. Zároveň sa poďakoval za možnosť byť ministrom.