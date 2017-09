KISKA: Najväčšia bezpečnostná hrozba pre SR je zlo, ktoré u nás rastie

Prezident SR Andrej Kiska navštívi Klub seniorov pri Židovskej náboženskej obci v Bratislave pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Bratislava, 6. septembra 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. septembra (TASR) – Najväčšie súčasné bezpečnostné riziko pre Slovensko sa skrýva v zle, ktoré je v tejto krajine prítomné a ktorému nepochopenie ľudí pomáha rásť. Pri dnešnej návšteve Klubu seniorov pri Židovskej náboženskej obci v Bratislave to uviedol prezident SR Andrej Kiska.O tomto zle Kiska otvorene hovoril aj v spojení s Marianom Kotlebom a jeho stranou ĽS NS. Zdôraznil, že je dôležité poukazovať na to, čo toto zlo a jeho nárast môže znamenať, k čomu môže viesť.uviedol Kiska.Táto téma rezonuje podľa Kisku ešte výraznejšie s blížiacim sa pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia (9.9.). V tejto súvislosti Ocenil aj aktivity Klubu seniorov pri Židovskej náboženskej obci. Kiska pripomenul verejné vystupovanie viacerých z prítomných, účasť na diskusiách, v ktorých musia čeliť slovnej agresii prívržencov Mariana Kotlebu. "povedal pred seniormi, ktorí prežili vojnové útrapy a prenasledovanie Židov počas vojnového Slovenského štátu, skrývali sa pred deportáciami do koncentračných táborov, pomáhali i partizánom v rámci Slovenského národného povstania.Prezident pripomenul taktiež slová jedného z tých, ktorí prežili koncentračný tábor v Auschwitzi, žeKľúčovou v tejto oblasti je podľa neho správna komunikácia s mladými.zdôraznil.Na stretnutí vystúpil aj gymnazista Marek zo Senice, ktorý prevádzkuje webový portál mladiprotifasizmu.sk. Upozornil na to, že pre jeho rovesníkov je často Kotleba príťažlivý preto,už sa však nezamýšľajú nad tým, či to zlepšenie skutočne prinesie.uviedol gymnazista.Kiska súhlasí s tým, že zmena postoja mladej generácie sa neudeje bez zmeny optiky, akou mladí vidia politikov.upozornil prezident.Slovensko si 9. septembra pripomína ako pamätný Deň obetí holokaustu a obetí rasového násilia. Vláda Slovenského štátu v tento deň pred 73 rokmi vydala Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Išlo o súhrnné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva. Tvorilo ho spolu 270 paragrafov. Toto rozsiahle nariadenie zásadne obmedzovalo občianske, náboženské a základné ľudské práva Židov. Židovský kódex patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.