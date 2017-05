Kiska o rómskej problematike: Potrebujeme vidieť jasne postavené ciele

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Spišské Podhradie 22. mája (TASR) – Neriešenie rómskej problematiky dáva vietor do plachiet extrémizmu a to je to najhoršie, čo sa môže diať. Uviedol to dnes počas návštevy Spišského Podhradia prezident SR Andrej Kiska. V budove mestského úradu rokoval s predstaviteľmi samosprávy, navštívil aj vzdelávacie centrum Nano Nagle, ktoré pomáha rómskym deťom." poznamenal po návšteve centra Nano Nagle prezident. Podľa neho je vidieť prácu dobrovoľníkov, tretieho sektora, cirkvi, starostov a primátorov, ktorí dokázali vo svojich mestách a obciach vyriešiť rómsku problematiku." povedal Kiska. Ako doplnil, do roku 2020 SR na riešenie rómskej problematiky dostala z európskych peňazí 450 miliónov eur.vyzdvihol s tým, že ak sa na Slovensku chce začať riešiť rómska problematika, tak nestačí problém len pomenovať. "" uzavrel prezident.