Kiska odcestuje na summit NATO,potvrdí záväzok SR dávať viac na obranu

Andrej Kiska, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 23. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska odcestuje vo štvrtok 25. mája do Bruselu na stretnutie hláv štátov a vlád členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Hlavnými témami rokovania bude plnenie záväzkov členských štátov vrátane investícií do obrany a aktivity NATO v oblasti boja proti terorizmu.Kiska predstaví na rokovaní konkrétne príspevky Slovenskej republiky, ktoré prijala vláda na svojom rokovaní 17. mája. V rámci posilnenia prítomnosti NATO v Pobaltí vláda schválila vyslanie 150 slovenských vojakov do Lotyšska na obdobie jedného roka od júna 2018. Vláda SR tiež odobrila, že ako príspevok v boji proti terorizmu, Slovensko vyšle do Iraku do 47 vojakov, ktorí budú cvičiť irackých špecialistov v odmínovaní a údržbe vojenskej techniky. Na výcviku irackých síl sa budú podieľať aj naše špeciálne sily a príslušníci vojenskej polície.Hlava štátu opätovne potvrdí záväzok Slovenska vyčleniť 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu do konca roku 2020, tak ako to vo svojej deklarácii schválil minulý týždeň aj slovenský parlament. Súčasťou slovenského príspevku bude aj pokračovanie vo vedení zvereneckého fondu NATO pre Ukrajinu v oblasti odmínovania a likvidácie nevybuchnutej munície a pokračovanie účasti v misii NATO v Afganistane.Na rokovaní budú prezidenta SR sprevádzať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS).