Kiska opäť nepodpísal novelu o ÚRSO, šéfa úradu bude menovať vláda

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a predsedu Regulačnej rady ÚRSO sa oddelí. Nového šéfa ÚRSO bude po novom vymenovávať vláda. A to aj napriek nesúhlasu prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý opäť nepodpísal novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Právna norma tak bude platiť bez jeho podpisu. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.Poslanci novelu opätovne schválili 13. júna, kedy prelomili Kiskovo veto. Hlava štátu právnej norme vyčítala práve to, že predsedu úradu už nemá vymenúvať a odvolávať prezident, ale vláda, čím sa podľa Kisku stane ešte viac závislým od vládneho kabinetu a jej politického tlaku.Kiskova druhá výčitka smerovala k tomu, že účastníkom konania vo vybraných cenových konaniach bude aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR alebo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Tieto zmeny podľa Kisku môžu výrazne zasiahnuť do nezávislosti úradu a rozhodovania o cenách energií, čo je v priamom rozpore s harmonizačnými pravidlami smerníc Európskej únie.Okrem problematiky vymenovávania predsedu úradu, sa novelou tiež nanovo upravujú povinnosti Regulačnej rady ÚRSO v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví.Novelou sa zavádza povinnosť úradu zverejňovať vyjadrenie Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, ak niektoré z uvedených ministerstiev zašle regulačnému úradu vyjadrenie s pripomienkami k návrhu regulačnej politiky a Regulačná rada ÚRSO tieto pripomienky neakceptuje. Úrad má zverejňovať spolu s vyjadrením aj odôvodnenie neakceptovania pripomienok. Uvedený mechanizmus by mal podľa predkladateľov podporiť požiadavku na zohľadnenie odborných pripomienok MH SR a MŽP SR, pričom však neobmedzí nezávislosť Regulačnej rady ÚRSO pri prijímaní regulačnej politiky.Po novom sa bude musieť vyhodnocovať aj vplyv návrhu ceny energií na jednotlivé skupiny odberateľov.uvádza sa v novele zákona.