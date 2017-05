Kiska otvoril stomatologický kongres Interdental 2017 v Bratislave

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 11. mája (TASR) – Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je v ťažkej pozícii, ale napriek tomu ako prezident očakávam, že sa v zdravotníctve konečne spraví poriadok. Uviedol to dnes vo svojom príhovore slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý slávnostne otvoril 25. medzinárodný stomatologický kongres Interdental 2017 v Bratislave.Podľa prezidenta bolo slovenské zdravotníctvo dlhé rokyzáujmu rôznych privátnych skupín a tunelovania v priamom prenose.zdôraznil Kiska.Zároveň vyzval stomatológov, aby sa zapájali do verejnej diskusie.uviedol.Ako sám Kiska priznal, práve zdravotníctvo bolo základným dôvodom, prečo sa rozhodol kandidovať na prezidenta.Zároveň ocenil, že v súčasnosti nastala politická vôľa pomenovať, že zdravotníctvo je problém.dodal.Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík privítal účastníkov na 25. ročníku kongresu.vyhlásil, pričom zdôraznil, že na kongrese sa prednášajú nové informácie, s ktorými sa účastníci ešte nemali možnosť stretnúť.Spresnil, že počas fungovania kongresu sa dajú účastníci počítať na tisíce a viac ako 500 prednášajúcich sa podelilo o svoje vedomosti.Slovenský prezident Kiska otvoril kongres po prvý raz. Organizuje ho Regionálna komora zubných lekárov Bratislava pod záštitou Slovenskej komory zubných lekárov. Tento rok budú prednášky prebiehať tri dni (do 13. 5.). Počas nich si účastníci vypočujú 21 prezentácií odborníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Portugalska či Brazílie.