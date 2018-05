Kiska podľa Smeru výrazne prekročil limity na kampaň, opozícia oponuje

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 15. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska niekoľkonásobne prekročil náklady na prezidentskú kampaň. Hovoria to poslanci Smeru-SD. Odvolávajú sa na informácie z materiálov finančnej správy (FS), o ktorých rokoval Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií v utajenom režime, keďže ide o daňové tajomstvo. Opozícia tvrdenie Smeru-SD spochybňuje. Podľa nej z dokumentov niekoľkonásobné prekročenie limitu nevyplýva.Pripomína, že výbor nemá riešiť finančné limity na kampaň, ale dodržiavanie ústavného zákona o konflikte záujmov. Nesúhlasí so Smerom-SD, že Kiska tento zákon porušil. Výbor konanie voči Kiskovi ešte neuzavrel, chce od FS dodatočné informácie. Prezidentovi v prípade dokázania porušenia ústavného zákona hrozí finančná sankcia.Konanie voči Kiskovi sa týka prípadu financovania jeho prezidentskej kampane. Prezident mal výboru povedať, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou KTAG, a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Ak taká pohľadávka existovala počas jeho výkonu funkcie prezidenta SR a on ju nepriznal, porušil tým ústavný zákon o konflikte záujmov.Kiska obvinenia a podozrenia odmietol, poslancom vo svojom stanovisku písal, že jeho oznámenie o majetkových pomeroch je úplné a obsahuje všetky náležitosti požadované a uložené citovaným ústavným zákonom. Vyjadrovala sa aj firma Kiska Travel Agency (KTAG). Výboru pred pár týždňami napísala, že nemá pohľadávky voči verejnému funkcionárovi Kiskovi. A keďže záväzok neexistuje, nemôže ani zaniknúť.Poslanci si pýtali aj vyjadrenia FS a tie podľa Smeru-SD hovoria niečo iné ako Kiska a KTAG. "To, čo sme od finančnej správy dostali, vyvracia tvrdenia KTAG a pána prezidenta. Máme za to, že došlo k porušeniu ústavného zákona, a to v tom, že prezident neuviedol v majetkovom priznaní všetky náležitosti," povedal podpredseda výboru Róbert Puci (Smer-SD). Informoval, že výbor si ešte vyžiadal dodatočné informácie z FS. Podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára je z dokumentov zrejmé, že pri Kiskovej prezidentskej kampani boli niekoľkonásobne prekročené náklady. "To je absolútne nekorektné," povedal.Opozícia upozorňuje, že výbor nemá riešiť finančné limity na prezidentskú kampaň, ale dodržiavanie ústavného zákona o konflikte záujmov. Nemyslí si, že prezident Kiska tento zákon porušil. "Ak boli prekročené limity na kampaň, malo to riešiť ministerstvo financií. My sa musíme zaoberať tým, čo rieši náš ústavný zákon, či bol porušený, alebo nie," povedal predseda výboru Vladimír Sloboda z SaS.V súvislosti s údajnou pohľadávkou KTAG, ktorú Kiska neuviedol v majetkovom priznaní, povedal, že o takej pohľadávke nevie. Sloboda zároveň uviedol, že z dokumentov FS nevyplýva, že náklady na Kiskovu kampaň niekoľkonásobne prekročili povolený limit.Ondrej Dostál z klubu SaS navrhol konanie voči Kiskovi zastaviť, ale väčšina ho prehlasovala. Poslanec odmietol aj tvrdenia Smeru-SD, že ak sa potvrdia podozrenia, bude to katastrofa. "Bolo to klasické škandalizovanie zo strany Roberta Fica, nie vecné popísanie stavu. Veci, ktoré sme sa dozvedeli, už boli známe. Že došlo k pochybeniam a neboli správne zaúčtované výdavky, ktoré mala firma KTAG," uviedol Dostál.Pokiaľ ide o tvrdenie o prekročení limitov na Kiskovu kampaň dodal, že to nemá posudzovať výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Navyše, v minulosti sa za kampaň považovali dva týždne pred voľbami, a nie celé obdobie od vyhlásenia termínu volieb ako dnes. Kiska podľa Dostála zverejnil nielen výdavky na oficiálnu kampaň, ale aj výdavky, ktoré mal mimo nej. "Tie nebol povinný uvádzať, ale uviedol ich," povedal Dostál s tým, že na tieto sa daný limit nevzťahoval.Zo záverov FS podľa Dostála vyplýva, že pochybila firma KTAG pri tom, ako účtovala výdavky. "A domnievam sa, že pán prezident, vtedy kandidát, nemal postupovať tak, že išiel cez firmu, ale nemyslím si, že on porušil ústavný zákon. Preto nie je dôvod, aby sa ním výbor ďalej zaoberal," vysvetlil Dostál, ktorý si na rozdiel od poslancov Smeru-SD nemyslí, že by mal Kiska zvážiť zotrvanie vo funkcii.