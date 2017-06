Kiska podporuje rozvoj našich miest a ich snahu o zmenu financovania

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska podporuje rozvoj slovenských miest a ich snahu o zmenu financovania a legislatívy. Deklaroval to dnes na stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska na čele s jej prezidentom a primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom i členmi vedenia únie Miroslav Kollárom a Tiborom Tóthom. TASR o tom informovala Únia miest Slovenska.povedal Kiska.Predstavitelia Únie miest Slovenska na stretnutí ocenili podporu prezidenta samosprávam. Informovali ho o najvážnejších témach, ako je financovanie a rozvoj miest a mestských regiónov a sociálne služby. Zhodli sa, že je potrebné podporovať slovenské mestá ako prirodzené centrá rozvoja tradičných regiónov.Primátor Bratislavy informoval prezidenta aj o problémoch hlavného mesta a o príprave zmeny zákona o Bratislave, ktorá by jej mala zabezpečiť adekvátne postavenie hlavného mesta krajiny.povedal Nesrovnal.Kritériá pri prerozdeľovaní výnosov dane z príjmu fyzických osôb nezodpovedajú podľa únie reálnej demografickej situácii či urbanizácii krajiny. Problémom z hľadiska miest je podľa nej tiež nedostatočné zohľadnenie štruktúry obyvateľstva.podotkla únia.Zástupcovia slovenských miest informovali Kisku aj o aktuálnych návrhoch zákonov, ktoré sa týkajú samospráv. Tými sú napríklad novela zákona o miestnych daniach, zákona o odpadoch či zákona o sociálnych službách, ktorá by v predloženom znení priniesla samosprávam množstvo finančne nákladných povinností bez spoluúčasti od štátu. Únia miest sa podieľa na pripomienkovaní aj týchto zákonov.Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené v roku 1994. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Cieľom únie je chrániť záujmy všetkých miest na Slovensku.