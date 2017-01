KISKA: Posielať ľudí do plynu, hoci len na internete, je neprípustné

Andrej Kiska Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) – Nesmieme dovoliť, aby boli pocity strachu prekonávané hnevom a nenávisťou. Máme veľa dôvodov hnevať sa, ale svoje rozhorčenie nesmieme ventilovať v agresivite. V dnešnom novoročnom prejave to uviedol prezident SR Andrej Kiska.Reagoval tak na prieskum o správaní mladých ľudí na internete zverejnený krátko pred koncom minulého roka. Na základe neho veľká väčšina mladých priznala, že sa na internete stretáva s prejavmi nenávisti, urážkami a vulgárnosťou a viac než dve tretiny uviedli, že to považujú za závažný spoločenský problém. Avšak na otázku, čo proti tomu robia, viac ako 70 percent odpovedalo, že to akceptuje, neurobí nič, aj tak by to nemalo význam a nevšíma si to.Podľa prezidenta nielen demokracia, ale spoločnosť ako taká sa nám rozpadne, ak sa prestaneme navzájom rešpektovať.vyhlásil prezident.Odmieta takéto nenávistné prejavy aj na internete.konštatoval prezident.Zároveň vyzval občanov, aby dali najavo, že za slušnosťou nie je strach a slušnosť nie je slabosť. Rovnaké nároky by podľa neho mali uplatňovať i na politikov, keďže nevraživosť v minulom roku znova prekročila nové hranice.zdôraznil.Zaspomínal si i na slová kňaza Antona Srholca, ktorý mu raz povedal, že Slovensko najviac potrebuje kultúrnosť.Prezident Andrej Kiska zaželal občanom v roka 2017 lásku, porozumenie a priateľstvo, ktoré nás robia ľuďmi a ktoré dokážu človeka previesť aj cez najťažšie chvíle.zaželal Slovákom prezident.Zároveň im zaželal zdravie, ale aj silu meniť veci k lepšiemu.dodal Andrej Kiska.