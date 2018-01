Kiska poslal zákon o štátnej cene na posúdenie Ústavnému súdu SR

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Prezident Andrej Kiska chce, aby zákon o štátnych cenách posúdil Ústavný súd SR. Hlava štátu súdu navrhla, aby začal konanie o súlade tejto právnej normy s ústavou.Kiska pripomína, že podľa Ústavy SR prezident ako jediný ústavný orgán udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán.uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR s tým, že Andrej Kiska nesplnomocnil žiaden orgán verejnej moci na to, aby udeľoval štátne vyznamenania.Schváleným zákonom sa zriadili štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana a štátna cena Alexandra Dubčeka, ktoré udeľuje vláda a predseda Národnej rady SR. Prezident zákon nepodpísal, ale parlament jeho veto prelomil.dodala Hajtová.Vláda minulý týždeň rozhodla, že jej s výberom laureátov na udelenie Štátnej ceny Alexandra Dubčeka bude pomáhať komisia. Úlohou tohto poradného orgánu bude posudzovať a nezávisle hodnotiť podnety na jej udelenie. Spôsob práce komisie definuje štatút.Kabinet tiež uložil ministrovi financií úlohu nájsť zdroje potrebné na pokrytie finančnej odmeny súvisiacej s novozavedeným ocenením. Jej výšku zákon stanovil na 25-násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. Prostriedky ministerstvo financií uvoľní vždy do desiatich dní po rozhodnutí o udelení ceny.Predsedom komisie sa v zmysle štatútu stane predseda Úradu vlády SR, ktorý bude mať kompetenciu vymenúvať a odvolávať členov komisie. Svojich zástupcov v nej budú mať rezorty hospodárstva, školstva, kultúry, práce, zahraničných vecí, ale aj Slovenská akadémia vied, Slovenská rektorská konferencia a Konfederácie športových zväzov.Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana bude zase odovzdávať predseda parlamentu na základe návrhu ústavnoprávneho výboru občanom za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti na Slovensku. Aj s týmto ocenením sa spája odmena vo výške 25-násobku priemernej mzdy.