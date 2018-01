Kiska pre MF DNES: Z konca federácie som bol smutný, ale dnes je dobre

Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Praha 1. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska bol veľmi smutný z predstavy, že sa Česko-Slovensko rozdelí, že naraz vzniknú colnice, že budeme musieť stáť v radoch na hraniciach medzi Českom a Slovenskom. Ako však ďalej uviedol v rozhovore pre český denník Mladá fronta DNES, už vtedy bol presvedčený, že sa v nejakom priestore zase spojíme.Pripomenul, že naozaj sme zase spoločne v jednom celku, i keď aj s ďalšími krajinami. Každá krajina tam došla svojou cestou, každý z našich štátov ukázal, že samostatne dokáže rásť a môže sa mu dobre dariť, uviedol.Obaja aktéri rozdelenia federácie, Václav Klaus i Vladimír Mečiar, podľa Kisku vedeli, že referendom by rozdelenie neprešlo.povedal slovenský prezident.Poukázal na to, že v ČR študuje približne 25.000 slovenských študentov.konštatoval.Ako prezident nevidí žiadny problém v tom, že Slováci v tak veľkom množstve študujú v ČR.uviedol.Na otázku, či si vie predstaviť, že by sa vzhľadom na ekonomické pokroky SR začali Česi vo veľkom sťahovať na Slovensko, odpovedal kladne.uviedol.Andrej Kiska v rozhovore tiež povedal, že pri nástupe do prezidentského úradu sa najviac obával konfliktu na Ukrajine a vojny s Ruskom. Keď sa tento konflikt podľa jeho slov zmrazil, nerozširoval sa, tak ako ďalšie nebezpečenstvo vnímal nárast extrémizmu a neonacizmu na Slovensku.poznamenal.K ruskej anexii Krymu uviedol, že ide o zásadne porušenie medzinárodného práva, ktoré nikdy nesmie byť prijaté.povedal.Slovenský prezident sa vyjadril aj k rozdeľovaniu migrantov podľa povinných únijných kvót.uviedol Kiska v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnil spravodajský server iDNES.cz.