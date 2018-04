KISKA: Problém start-upov spočíva v tom, že mladí sa obávajú neúspechu

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Prezident SR sa stretol s vedením Hyundai-Kia

Soul 12. apríla (TASR) - Všeobecný problém start-upov po celom svete spočíva najmä v tom, že mladých ľudí je potrebné presvedčiť, aby sa nebáli neúspechu, uviedol prezident SR Andrej Kiska po prehliadke centra pre inovácie a start-upy Pangyo Techno Valley, známe ako juhokórejské Silicon Valley.vyhlásil Kiska.ocenil prezident.Kiska sa domnieva, že start-upové prostredie veľmi pomáha mladým ľuďom s registráciou spoločnosti a samotnými začiatkami.konštatoval prezident, pričom zdôraznil, že percento úspešných sa pohybuje niekde pod číslom desať.uzavrel.Centrum pre inovácie Pangyo Techno Valley v súčasnosti zastrešuje približne 127 start-upov, z toho 89 pochádza zo zahraničia. Začínajúci start-upisti majú k dispozícii 54 mentorov a centrum spolupracuje so 41 lokálnymi univerzitami. Od roku 2014 počet zamestnancov vzrástol o vyše 25 percent (na takmer 73.000 ľudí). Z toho 21,9 percenta tvoria ženy a 45,3 percenta výskumníci.Andrej Kiska v posledný deň svojej oficiálnej návštevy Kórejskej republiky začal program v automobilovom koncerne Hyundai-Kia. Ocenil, že z mnohých závodov, ktoré majú na svete, práve ich produkty vyrobené na Slovensku majú najvyššiu kvalitu. Zároveň však zdôraznil, že by bol rád, ak by sa na Slovensku oblasť výroby rozšírila i o výskum.skonštatoval prezident po návšteve.Súčasťou prehliadky inovačného centra bol aj "crash test" (test bezpečnosti) a skúška automobilov.spresnil Kiska, pričom dodal, že s predstaviteľmi spoločnosti diskutoval aj o budúcnosti áut.uzavrel.Návšteva slovenskej delegácie v Kórejskej republike prispela i k tomu, že vedenie Slovenskej akadémie vied (SAV) podpísalo s Národnou výskumnou nadáciou (National Research Foundation) memorandum o porozumení.uviedol riaditeľ SAV Pavol Šajgalík.Ako ďalej spresnil, v súčasnosti ešte nie sú bližšie špecifikované oblasti spolupráce.dodal.Prezident Andrej Kiska ukončil svoju oficiálnu návštevu prehliadkou centra pre inovácie a start-upy Pangyo Techno Valley.