Kiska ratifikoval zmluvu o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru

Ratifikoval aj dohodu o posilnení vzájomných vzťahov medzi EÚ a Kubou

Bratislava 20. júla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska v stredu (19.7.) podpísal ratifikačnú listinu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.Národná rada SR vyslovila súhlas s touto zmluvou v júni. Poslanci odobrili aj návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR na územie ČR a na prítomnosť príslušníkov Armády ČR na území SR na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.Dohoda má vytvoriť podmienky na "komplexnú, efektívnu a vzájomne výhodnú spoluprácu oboch štátov pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti ich vzdušného priestoru". Návrh dohody upravuje vzájomnú spoluprácu, ktorá nie je zabezpečovaná v rámci NATINAMDS, ako aj spoluprácu pri dočasnej neschopnosti jednej zmluvnej strany zabezpečovať ochranu svojho vzdušného priestoru.Českí poslanci 13. júla v prvom čítaní podporili v Prahe česko-slovenskú bilaterálnu zmluvu o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Obsahom dokumentu sa teraz bude zaoberať zahraničný výbor českej Poslaneckej snemovne, definitívne by zmluvu mali poslanci schvaľovať v septembri.Po ukončení procesu prerokúvania v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR sa dokument posunie do Senátu a proces jeho ratifikácie by mal ukončiť prezident ČR Miloš Zeman.Prezident SR Andrej Kiska v stredu (19.7.) podpísal ratifikačnú listinu k Dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej.Cieľom dohody je posilniť vzájomné vzťahy v oblastiach politického dialógu, obchodu, ako aj doplniť postup obnovy hospodárstva a spoločnosti na Kube. Uvádza sa to v dohode, ktorú v júni odobrili poslanci Národnej rady SR.Zámerom je taktiež podporiť dvojstrannú spoluprácu a spoločnú účasť na medzinárodných fórach (najmä na pôde Organizácie Spojených národov) za účelom posilnenia ľudských práv a demokracie a dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja.píše sa v materiáli.Okrem iného by sa na základe dohody mala rozvinúť spolupráca i v oblasti bezpečnosti, slobôd a spravodlivosti, rámcovo sa dotýka tiež otázok migrácie, organizovanej trestnej činnosti a korupcie, priemyselnej politiky, životného prostredia, zmeny klímy či hospodárskeho rozvoja.V mene Slovenska dohodu podpísal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v decembri 2016. Keďže ide o medzinárodnú politickú zmluvu, bolo potrebné, aby dohodu odsúhlasila i Národná rada SR. Vnútroštátny schvaľovací proces bol ukončený ratifikáciou slovenským prezidentom Andrejom Kiskom.