Kiska sa stretol s bývalým generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom

Prezident Andrej Kiska (vpravo) sa počas oficiálnej návštevy Kene neformálne stretol v Nairobi s bývalým generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom (vľavo) na jeho žiadosť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 16. februára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska sa počas oficiálnej návštevy Kene v utorok neformálne stretol v Nairobi s bývalým generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom na jeho žiadosť.uviedol pre TASR Martin Lipták z Kancelárie prezidenta SR.Pan Ki-mun vysoko ocenil Slovensko v jeho pokračujúcej angažovanosti na multilaterálnej úrovni, čoho dôkazom je aj kandidatúra na post predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Za hlavné výzvy pre budúceho predsedu Valného zhromaždenia označil pokrok v globálnej spolupráci v oblasti migrácie a utečencov a plnenie medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z parížskej klimatickej dohody.Práve slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude už onedlho okrem rezortu diplomacie viesť i Valné zhromaždenie (VZ) OSN. Ako Lajčák svojho času uviedol, predseda VZ OSN je protokolárne najvyššia funkcia v celej hierarchii svetovej organizácie, čiže protokolárne je nad generálnym tajomníkom OSN. Je to funkcia, ktorá sa vykonáva po obdobie jedného roka od septembra a pri ktorej sa princíp rotácie regionálnych skupín dodržiava veľmi striktne.V OSN je päť regionálnych skupín, pričom Slovensko patrí do tzv. východoeurópskej skupiny. Pre Slovensko pôjde o prvú skúsenosť takéhoto druhu. Pozícia v rámci východoeurópskej skupiny je už obsadená až do roku 2067. Slovensko prejavilo o tento post záujem v roku 2003.Počas rokovania sa krátko venovali aj veľmi dobrej úrovni spolupráce medzi Slovenskom a Južnou Kóreou, z ktorej Pan Ki-mun pochádza, a možnostiam jej ďalšieho rozvoja.