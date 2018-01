Kiska: Spoločnosť potrebuje počuť hlas cirkvi, politici musia pomôcť

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. januára (TASR) - Spoločnosť potrebuje počuť hlas cirkvi a politici musia tento hlas zosilňovať. Vyhlásil to na stretnutí s predstaviteľmi cirkví na Slovensku prezident SR Andrej Kiska. Cirkvám a jej dobrovoľníkom poďakoval za prácu. Na stretnutí bol aj minister kultúry Marek Maďarič.Náboženstvá podľa Kisku spájajú rovnaké hodnoty ako láska, porozumenie, odpúšťanie či pokora a tie by mali spájať aj všetkých ľudí. Poukázal, že aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí zneužívajú náboženstvá na šírenie extrémizmu či terorizmu.vyhlásil Kiska. Za najväčšie nebezpečenstvo považuje hlava štátu polarizáciu spoločnosti.povedal Kiska.Prezident poukázal aj na nespokojnosť ľudí so spravodlivosťou na Slovensku.poznamenal a zdôraznil potrebu odpúšťania.pomohol si Kiska slovami pápeža Františka. Spravodlivosť podľa neho treba vyžadovať, no netreba zabúdať na odpustenie.Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský súhlasí, že občanom nepristane bojovať proti tomu, čoho sa boja a čo nenávidia, ale viac im svedčí rozvíjať to, čo považujú za vzácne.poukázal s tým, že treba spolu vychádzať napriek rozdielnym názorom.vyhlásil.Zvolenský zdôraznil význam rodiny, ktorú považuje za mimoriadne vzácnu.povedal na adresu rodiny Zvolenský, ktorý si želá, aby mala rodina priestor rozvíjať sa. Prosí, aby spolupracovali na jej podpore.obrátil sa na hlavu štátu.Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a šéf Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik ocenil, že cirkvi môžu na Slovensku slobodne šíriť Božie slovo. Zdôrazňuje potrebu žiť v pokoji, čo ale neznamená zatvárať si oči pred krivdami, nemorálnosťou a nespravodlivosťou.uviedol.Náboženskú slobodu v demokratickom Slovensku vyzdvihol aj predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel.povedal s tým, že všetky ľudské bytosti sú jedna rodina.zdôraznil Rintel.Varoval tiež pred extrémizmom, za barbarstvo označil radikálne odnože islamu.uviedol a vyzval "všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa spojili v boji proti tomuto zlu". Odsúdil každé násilie voči komukoľvek aj činy vandalizmu.uzavrel.