KISKA: SR nie je sociálny štát, nechcem,aby boli mnohí na konci záujmu

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR/Simona Ivančáková Foto: TASR/Simona Ivančáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Slovensko nie je sociálny štát. Tvrdí to prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa v pondelok stretol s predstaviteľkami opatrovateliek. Poukázal na to, že o starých či ťažko zdravotne postihnutých ľudí sa nemá kto starať, opatrovateliek je tu málo, pretože veľká časť odchádza do zahraničia. Je z toho zdesený.Chyba je v tom, že opatrovateľstvo na Slovensku nie je systematicky financované, zdôraznil Kiska. Ministerstvo práce by to podľa neho malo riešiť.uviedol prezident.Bezvládni ľudia nesmú podľa neho ostať na konci záujmu štátu. Súhlasia s ním i opatrovateľky. Tie plánujú založiť občianske združenie, ktoré má takéto ženy dostať späť na Slovensko.povedala Monika Jankovčinová, jedna zo zakladateliek združenia. Očakávajú, že minister práce Ján Richter (Smer-SD) ich osloví s termínom na stretnutie. Ak to neurobí, ozvú sa mu samy.uviedla Jankovčinová.Problémom sú podľa opatrovateliek platy. Mnohé podľa Jankovčinovej zarobia v slovenských domovoch sociálnych služieb do 400 eur v čistom. Boli by za to, ak by to bolo aspoň 700 eur v čistom. Opatrovateľkám sa tiež nepáči, že "dve takéto ženy sa v zariadeniach sociálnych služieb starajú o desiatky ľudí".odkazujú Richterovi. Žiadajú vytvoriť trojzmenné prevádzky či osemhodinovú pracovnú službu.povedala Jankovčinová. Chýba jej tiež systém v nemocniciach. Osamelého človeka by podľa nej lekári nemali pustiť zo zdravotníckeho zariadenia, kým nebude mať pridelenú opatrovateľku.Opatrovateľky sa s Kiskom stretli niekoľko dní po tom, čo došlo k tragickej dopravnej nehode ich kolegýň pri obci Nitrica. Čelná zrážka kamióna s dodávkou si vyžiadala život vodiča dodávky a siedmich opatrovateliek.