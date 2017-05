Kiska vrátil NR SR novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V prípade nadobudnutia účinnosti schválenej novely by podľa prezidenta totiž hrozilo, že orgány samosprávy miest a obcí nebudú pracovať v kompletnom zložení aj takmer deväť mesiacov. To je podľa neho v rozpore s platnou a účinnou zákonnou úpravou. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.Prezident považuje takéto obmedzenie konania doplňujúcich volieb za neopodstatnené a za obmedzujúce výkon aktívneho volebného práva i pasívneho volebného práva garantovaného Ústavou SR. Z uvedeného dôvodu navrhuje, aby zákonodarný orgán pri opätovnom prerokovaní vypustil príslušné ustanovenie zo schváleného zákona.Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú 11. mája schválil parlament, počíta s tým, že doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období sa budú môcť vyhlásiť najneskôr do 31. októbra 2017.uviedol jeden z predkladateľov Tibor Bernaťák (SNS). Právnu normu navrhol spolu s Martinom Glváčom, Dušanom Jarjabkom, Tiborom Glendom (všetci Smer-SD) a Bélom Bugárom (Most-Híd).Ak by takáto novela zákona nebola prijatá, posledné doplňujúce voľby by sa podľa Bernaťáka mohli uskutočniť 15. augusta 2018. Riadne komunálne voľby by mali byť pritom začiatkom novembra 2018, teda necelé tri mesiace po doplňujúcich. Zmena zákona má teda zabezpečiť, aby doplňujúce voľby nezasahovali do prípravy riadnych komunálnych volieb v roku 2018.