Kiska vyzval KĽDR, aby ukončila rozvoj zbraní hromadného ničenia

Slovenský prezident Andrej Kiska reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR Foto: TASR

Prečítajte si tiež:

Lajčák predstavil v OSN víziu venovanú prevencii, ľuďom a prosperite

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. septembra (TASR) – Slovenský prezident Andrej Kiska vystúpil dnes v rámci Všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN, ktorému predsedá Miroslav Lajčák. Vo svojom prejave sa okrem klimatickej zmeny a úlohy OSN venoval i otázke bezpečnosti.uviedol Kiska vo svojom prejave.odkázal slovenský prezident. Reagoval tak na skúšky rakiet, ktoré v posledných týždňoch prispeli k výraznej eskalácii napätia v medzinárodných vzťahoch.Podľa Kisku sme v súčasnosti svedkami krátkozrakých záujmov postavených na šírení nestability, ktoré oslabujú kolektívne úsilie o zaistenie mieru a bezpečnosti. Výnimkou nie je ani Európa. "konštatoval.Podľa neho však v súčasnosti existuje aj ďalšia veľká výzva - začíname cítiť negatívne dôsledky nášho konania pre životné prostredie. Ako príklad uviedol storočnú vodu opakujúcu sa s väčšou intenzitou, hurikány, ktoré udreli silnejšie ako kedykoľvek predtým, alebo ničivé suchá, ktoré nútia ľudí opustiť svoje domovy.konštatoval.Parížsku klimatickú dohodu, ktorá bola ratifikovaná v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, je podľa Kisku možné chápať ako úsilie súčasnej generácie o zmiernenie následkov nášho vplyvu na životné prostredie.uviedol, pričom zároveň potvrdil, že Slovensko vykoná všetky potrebné opatrenia na splnenie svojich záväzkov.Kiska pripustil, že v súčasnosti existuje veľa naliehavých problémov, ktoré sa pri vytváraní OSN ani nepredpokladali. Bolo by však podľa neho naivné si myslieť, že práve s použitím rovnakých starých postupov môžeme riešiť všetky nové problémy.uzavrel, pričom vyzval lídrov k zodpovednosti.Predseda 72. zasadnutia VZ OSN Miroslav Lajčák otvoril dnes v New Yorku tohtoročnú Všeobecnú rozpravu VZ. V rámci nej vystúpil i americký prezident Donald Trump. Prezident Kiska je na niekoľkodňovej pracovnej návšteve USA; v stredu (20.9.) sa presunie na západné pobrežie, kde sa zameria na inovačnú a vedecko-výskumnú agendu.