KISKA: Ženy sú nositeľkami hodnôt, ktoré Slovensko veľmi potrebuje

Bratislava 5. júna (TASR) - Keď hovoríme o stave našej spoločnosti, potrebujeme hovoriť pravdu s láskou, nešíriť kritikou nenávisť. A práve preto je dôležité počúvať hlas žien. Prezident SR Andrej Kiska to uviedol pri dnešnom stretnutí s nominantkami na ocenenie Slovenka roka 2017.Ženy považuje za nositeľky hodnôt, o ktorých je potrebné hovoriť a neustále si ich pripomínať v živote. "upozornil prezident.zdôraznila hlava štátu.Ocenil, že na Slovensku pribúda úspešných žien v rôznych spoločenských i vedných oblastiach. Myslí si, že každý takýto úspešný príbeh je potrebné. "priznal prezident.Lekárka Anna Hlavatá, prvá víťazka ankety a absolútna víťazka ankety Slovenka roka v roku 2009 v príhovore poukázala na to, že projekt pomáha propagovať ženy s mimoriadnym nasadením v ich profesijnej oblastiuviedla.Tohtoročná laureátka ocenenia Absolútna Slovenka roka 2017 Barbora Ukropcová dúfa, že úspešné príbehy Sloveniek roka, za ktoré považuje nielen ocenené, ale aj všetky nominované dámy, bude inšpiráciou pre ďalšie ženy, ktoré sa snažia zladiť svoje profesionálne povinnosti so starostlivosťou o rodinu. "Verím, že tých úspešných príbehov i dôvodov nominácií na ocenenie Slovenka roka bude v ďalších rokoch pribúdať," povedala v príhovore. Zároveň však upozornila, že je to aj otázka toho, nakoľko bude spoločnosť podporovať snahu žien realizovať sa vo svojej profesii.dodala.Výsledky deviateho ročníka čitateľskej ankety Slovenka roka 2017 vyhlásili v nedeľu (4.6.) večer. V deviatom ročníku ankety bolo v ôsmich kategóriách nominovaných 27 úspešných slovenských žien.Ocenenie Absolútna Slovenka roka 2017 získala Barbara Ukropcová, samostatná vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied. Zároveň získala aj prvenstvo v kategórii veda a výskum.V kategórii zdravotníctvo bola ocenená Júlia Horáková, zástupkyňa prednostu Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Herečka s neobyčajne širokým záberom Zuzana Mauréry si prevzala ocenenie za oblasť umenia a kultúry. V kategórii šport si cenu odnáša Barbora Števulová, slovenská profesionálna snowboardistka.Ocenenie za oblasť charity si prevzala Jana Pitková, zakladateľka a štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Kolobeh života. V kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov získala ocenenie Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Je prvou ženou v histórii na tomto poste. Vinárka Mária Macíková získala cenu za oblasť biznis a manažment, vďaka jej odhodlaniu v boji o záchranu značky patrí dnes Tokaj aj Slovensku. V kategórii médiá a komunikácia si ocenenie odnáša televízna moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová. Mimoriadne ocenenie si prevzala Iveta Radičová.