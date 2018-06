Kiskova správa bola prejavom opozičného politika, tvrdí Blaha

Ľuboš Blaha, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 17. júna (TASR) - Správa prezidenta Andreja Kisku o stave republiky nebola prejavom prezidenta Slovenskej republiky, ale priemerného opozičného politika, ktorý si potreboval kopnúť do vlády, aby získaval lacné politické body predtým, než sa vrhne do straníckej politiky. V nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3 to uviedol Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za Smer-SD, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.Podľa Blahu by Kiska nemal zneužíval svoju funkciu na to, aby si vybavoval svoje účty s predsedom Smeru-SD a expremiérom Robertom Ficom či exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a aby zneužíval vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.uviedol Blaha.Okrem toho podľa neho KiskaMartin Klus, poslanec NR SR za SaS, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti v diskusnej relácii k tomu povedal, že KiskaPodľa Klusa nie je za čo chváliť túto vládu, a preto sa nečuduje, že Kiska "veľa pozitívnych momentov nespomenul".povedal Klus. Doplnil, žeDvojica diskutovala aj o zahraničnej politike. K nedávnemu historickému summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una Blaha uviedol, že je rád, že obajaPodľa Blahu však ani jedna z týchto strán nie je príliš dôveryhodná.povedal Blaha.Poznamenal, že na Trumpa aj Kima platí rovnaký meter.uviedol Blaha. Dodal, že je trocha skeptický ohľadne toho, čo bude ďalej, ale je podľa neho dobré, že sa rokuje.Klus hodnotí summit Trumpa a Kima pozitívne. Zdieľa však názor, aby sme neboliDenuklearizácia Kórejského polostrova je podľa neho celosvetovým záujmom.poznamenal Klus.Pokračoval, že s Blahom sa zhoduje v tom,Trump sa podľa Klusa čoraz viac začína "podlizovať" rôznym diktátorom a autokratom vrátane Kim Čong-una.Klus a Blaha diskutovali aj o novej talianskej vláde, ktorú vytvorili protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN). Podľa Klusa ide o úder pre jednotu EÚ. Konštatoval, že je to dôsledok dlhodobo neriešených problémov. Táto vláda jedoplnil.reagoval Blaha. Podľa neho je napríklad potrebné urobiť poriadok v oblasti migrácie. Zároveň privítal zmenený postoj Talianska k sankciám voči Rusku.zdôraznil Blaha.Klus vysvetlil, že sankcie voči Rusku neboli zavedené len tak, ale kvôli anexii ukrajinského Krymu. Okrem toho, ako poznamenal, Ruskona Ukrajine, pomáha na východe Ukrajiny "rozrývať lokálne autority" a "dokázateľne" sa snažilo ovplyvňovať voľby po celom svete.dodal Klus.