Kiskovo vysvetlenie k daňovému úniku všetkých ministrov nepresvedčilo

Na snímke minister financií Peter Kažimír (vľavo) a minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Členov vlády neuspokojilo celkom vysvetlenie prezidenta SR Andreja Kisku, ktoré ponúkol ohľadom daňovej kontroly a policajného vyšetrovania v rodinnej firme Kiska Travel Agency (KTAG). Viacerí ministri to skonštatovali dnes, po zasadnutí vlády.reagoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) na utorňajšie (12.9.) vysvetlenia prezidenta.poznamenal. Kažimír pritom nemá pocit, že daňové doklady týkajúce sa Kiskovej firmy unikli z finančnej správy.ozrejmil.Ministerstvo financií samo od seba v tejto veci nebude konať, informoval jeho šéf. V čase poslednej prezidentskej kampane kontrolovalo výdavky na kampaň jednotlivých kandidátov a má k dispozícii ich správy. „zdôvodnil Kažimír.reagoval minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Uznáva Kiskov argument, že podnikatelia majú často iný názor ako daňové úrady na uznávanie nákladov. Podľa poznatkov ministra, ktorý si pozrel účtovné doklady, však Kiska v rámci volebnej kampane nezaplatil ani euro firme KTAG, pretože firma nemala tržby také vysoké, ako mala náklady. Zároveň nemá v tržbách sumu za prezidentskú kampaň, vykázala stratu 1,2 milióna eur, čo bola hodnota kampane, a zároveň znižovala vlastné imanie.doložil Žiga. Kiska si mal podľa neho dať veci do poriadku po vyhratých voľbách, keďže bol ešte dva mesiace v KTAG konateľom.Šéf rezortu kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) si myslí, že hlava štátu by mala prípad vysvetliť viac.skonštatoval. Poukázal však na to, že v kontexte morálnych apelov zo strany Kisku na iné prípady účinnej ľútosti by si to asi zaslúžilo ešte niečo navyše.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) zachytil prípad len z médií.povedal po rokovaní vlády. Verí, že každý má právo na vysvetlenie situácie.Kiska by urobil lepšie, keby prípad zverejnil sám, domnieva sa minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). "uznáva. "doplnil šéf envirorezortu.Podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) možno diskutovať, či by sa nemala zmeniť súčasná úprava účinnej ľútosti, ktorú využil aj prezident.vysvetlila s tým, že takýto zásah si však vyžaduje širšiu politickú podporu. Ona sama by sa zmene nebránila.“ uviedla ministerka.Viaceré médiá mali dostať do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency, ktorej majiteľmi sú prezident SR Andrej Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane.Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na utorkovej (12.9.) tlačovej konferencii vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať.