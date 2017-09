Kisku vyšetrovali pre výdavky na kampaň, jeho firma si skrátila dane

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. septembra (TASR) – Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident SR Andrej Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad súvisí s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin.Informoval o tom v pondelok večer (11.9.) Denník N na základe policajných uznesení a dokumentov z daňového úradu, ktoré redakcii poslal anonym. Vyšetrovanie Kiskovej firmy potvrdili dva zdroje. Hovorca prezidenta Roman Krpelan uviedol, že Kiska bude na informácie reagovať dnes.Prešovskí daniari sa do Kiskovej firmy ohlásili v decembri 2015. Preverovali správnosť zaplatenej dane z príjmu, píše Denník N. Rok prechádzali jednotlivé náklady firmy, vypovedať nechali viacerých dodávateľov. V októbri 2016 vydali verdikt, podľa ktorého mala KTAG doplatiť na dani 27.000 eur. V novembri 2016 sa stalo ich rozhodnutie právoplatné a firma nanovo vypočítanú daň aj zaplatila.Kiskova firma porušila daňové predpisy tým, že minula časť peňazí na prezidentskú kampaň jej spolumajiteľa, ale účtovala ich, ako by ich použila na svoje podnikanie. Celkovo šlo o rozdiel v daňovom základe 136.000 eur, ktorému zodpovedá spomínané krátenie dane vo výške 27.000 eur. Daňový úrad v Prešove poslal na základe kontrolných zistení v decembri 2016 na políciu trestné oznámenie pre skrátenie daní.Firma si dala do nákladov napríklad výdavky za tlač letákov, lepenie plagátov, za poradenské a marketingové služby. Správca dane podľa policajného uznesenia pýtal od firmy vysvetlenie a podklady, čoho sa výdavky týkajú. Spor bol aj o dokladovanie nákladov na služobné a pracovné cesty Kisku a konateľa firmy Eduarda Kučkovského. Vo všetkých prípadoch dostala podľa Denníka N Kiskova firma od daniarov priestor sporné veci vysvetliť.KTAG mala podľa policajného vyšetrovania uviesť, že sporné výdavky boli použité na zviditeľnenie a propagáciu mena Andrej Kiska. Daniari to zobrali na vedomie, ale nevyhodnotili to ako výdavok daňovo uznateľný. Firme tak stúpla daňová povinnosť. Polícia svoje vyšetrovanie ukončila už po dvoch mesiacoch 2. februára tohto roku. V uznesení sa píše, žeDôvodom bola účinná ľútosť konateľa Kučkovského a to, že daň firma napokon doplatila. Vyplýva to z uznesenia policajného riaditeľstva v Poprade, ktoré bolo tiež súčasťou podkladov zaslaných médiám, uvádza Denník N. Podľa Trestného zákona je skrátenie, neodvedenie alebo nezaplatenia dane a poistného trestným činom. Ten istý zákon však umožňuje účinnú ľútosť až do konca vyšetrovania.Ak teda podnikateľ zaplatí daň a jej príslušenstvo aj deň po tom, čo sa mohol oboznámiť s výsledkami vyšetrovania, stíhať ho nemožno, vysvetľuje denník. To sa v prípade Kiskovej firmy stalo. Finančná správa sa odmietla k informáciám z anonymného listu a policajného vyšetrovania vyjadrovať." dodala pre Denník N hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.