Kiššová: Jediný, kto mohol zabrániť zvoleniu J. Rezníka, bol Most-Híd

Bratislava 20. júna (TASR) – Jediný, kto mohol zabrániť zvoleniu Jaroslava Rezníka za šéfa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a prispieť k zvoleniu iného kandidáta, bola strana Most-Híd. Zdôraznila to na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii predstaviteľov strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme Rodina poslankyňa SaS Jana Kiššová. "Je mi veľmi ľúto, že túto možnosť nevyužili. Berú za to plnú zodpovednosť,“ konštatovala Kiššová na adresu poslancov strany Most-Híd.Takouto voľbou podľa jej slov vláda odmietla súčasného riaditeľa RTVS Václava Miku, za ktorého jasne hovoria výsledky jeho práce. "Počas jeho pôsobenia sa skvalitnilo spravodajstvo, prispel k zvýšeným číslam sledovanosti, k dôveryhodnosti RTVS ako takej. Toto všetko súčasná vláda odmietla," vymenovala poslankyňa.Nový šéf RTVS bol zvolený v parlamente v druhom kole tajnej voľby 95 hlasmi. Podľa poslanca OĽaNO-NOVA Jozefa Viskupiča to znamená, že bol zvolený aj hlasmi poslancov ĽSNS. "Dnes, ak vieme rátať do 95, vieme, že generálny riaditeľ RTVS bol zvolený s hlasmi fašistov," vyhlásil Viskupič.Opakovane sa totiž podľa neho stáva, že v zlomových situáciách Marian Kotleba a jeho poslanci pomáhajú vláde, aby sa niektoré veci nevyšetrovali, či aby sa obštruovali výbory. Od dnešného dňa tak bude mať podľa neho šéf RTVS na sebe biľag toho, že získal mandát aj s podporou týchto poslancov. "Tento biľag je na škodu pre verejnoprávne médium, pre médium, ktoré patrí občanom," dodal Viskupič.Myslí si preto, že už táto samotná voľba môže poškodiť meno RTVS vo verejnosti. "Dúfam, že neľahký mandát, ktorý Rezník takto získava, bude napĺňať inými očakávaniami, ako sa nám na prvý pohľad teraz zdá," konštatoval poslanec.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár pripomenul, že 95 hlasov znamená, že vládny zlepenec jasne načrel aj do opozičných hlasov. "Keď to dokázal tu, dokáže to vo všetkých dôležitých veciach, na to netreba zabudnúť," upozornil Kollár. Zároveň všetci traja poslanci konštatovali, že poslanci ich strán hlasovali tak, ako sa dohodli. To znamená, že nikto z nich nedal hlas Rezníkovi.