Kiššová: SaS víta snahy vládnej koalície ohľadom boja proti byrokracii

Jana Kiššová, SaS Foto: SaS Foto: SaS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta snahy vládnej koalície ohľadom boja proti byrokracii. SaS sa však obáva, ako dopadne avizovaná realizácia aktivít boja s byrokraciou. Uviedla to podpredsedníčka strany SaS a tímlíderka pre podnikateľské prostredie Jana Kiššová, za účasti tímlídra strany pre štíhly štát Jozefa Rajtára, v reakcii na štvrtkový brífing podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a ministra hospodárstva SR Petra Žigu (obaja Smer-SD).Pellegrini a Žiga uviedli, že listinná forma výpisov (z obchodného registra, z listu vlastníctva, zo živnostenského registra a z registra trestov) by sa mala odstrániť od 1. mája 2018, a to novelizáciou zákona o správnom konaní (správneho poriadku).priblížila. Bolo to podľa nej napríklad v reforme školstva či v elektronizácii verejnej správy.podčiarkla podpredsedníčka SaS. Boj s byrokraciou treba podľa nej podporovať aj nezavádzaním ďalších povinností pre občanov a podnikateľov.Novela správneho poriadku smeruje podľa Pellegriniho v tomto čase do medzirezortného pripomienkového konania. Jeho úrad očakáva úsporu až 3,5 milióna eur občanom a podnikateľom na poplatkoch a úsporu až 620.000 hodín strávených pri získavaní výpisov.Podľa Pellegriniho slov novela správneho poriadku bude predstavovať zmenu viac ako 147 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády. Výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov tak nebudú k rôznym žiadostiam prikladať občania či podnikatelia, ale pozrú si ich priamo samotné úrady, navyše v reálnom čase.