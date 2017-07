Kittel vyhral aj 10. etapu a prekonal Zabela

Nemecký cyklista Marcel Kittel Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bergerac 11. júla (TASR) - Nemecký cyklista Marcel Kittel opäť demonštroval svoju rýchlosť a zvíťazil v utorňajšej 10. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Quick Step mal najviac síl v záverečnom hromadnom špurte a 178 km dlhú trať z Perigueux do Bergeracu zvládol za 4:01:00 h. Na druhej priečke skončil jeho krajan John Degenkolb (Trek-Segafredo) a tretiu pozíciu obsadil Holanďan Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).Dvadsaťdeväťročný Kittel vyhral úplne suverénne a získal už svoj štvrtý triumf na tohtoročnej TdF. Zároveň to bol jeho celkovo trinásty v kariére a osamostatnil sa tak na čele historických tabuliek v počte nemeckých etapových víťazov na Tour. Doterajšieho lídra Erika Zabela prekonal o jeden. Kittel zároveň zvýšil svoj náskok v boji o zelený dres.Pozíciu na čele celkového poradia si na rovinatej trati bez problémov udržal Brit Chris Froome. Pretekár stajne Sky vedie pred druhým Talianom Fabiom Aruom z Astany o 18 sekúnd. Tretí Francúz Romain Bardet (AG2R) zaostáva o 51 sekúnd.V utorok pokračovali slávne preteky už bez slovenského zástupcu. Bratia Peter aj Juraj Saganovci skončili v pelotóne v prvom týždni. Petra diskvalifikovali po štvrtej etape, Juraj nestihol limit v deviatej.Pelotón sa po nesmierne náročnej nedeľňajšej etape a voľnom dni vydal na 178 km dlhú trať s rovinatým profilom, ktorý prerušili iba dva kopce najnižšej 4. kategórie. Aj preto tempo hlavného poľa nebolo v úvodnej polovici príliš vysoké. Hneď po štarte sa odtrhol Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert), ku ktorému sa pridal Elie Gesbert (Fortuneo), pokúšal sa o to aj Stefan Küng (BMC), ale neúspešne. Dvojica na čele si utvorila po 20 km päťminútový náskok a ten si udržiavala aj po odjazdení 70 km. To však už pridal aj pelotón a manko postupne sťahoval. Jedinú rýchlostnú prémiu vyhral Offredo, v pelotóne sa presadil Greipel pred krajanom Kittelom a Nórom Kristoffom.Dvojica na čele vyliezla na druhý kopček dňa Cote du Buisson-de-Cadouin 38 km pred cieľom s náskokom 2:30 min, ale bolo zrejmé, že do cieľa im nevydrží. Svoj pokus sa snažili natiahnuť čo najdlhšie, ale sedem kilometrov pred cieľom ich už pelotón pohltil. V hromadnom špurte mal opäť najsilnejšie nohy Kittel.ny ak