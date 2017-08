Kladivárka Lomnická hodila len 64, 60. Do finále nepostúpila

Slovenská kladivárka Nikola Lomnická počas kvalifikácie na majstrovstvách sveta v atletike v Londýne 5. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky kvalifikácie



ženy



kladivo, A-skupina: 1. Malwina Kopronová (Poľ.) 74,97, 2. Sophie Hitchonová (V. Brit.) 73,05, 3. Hanna Malyšiková (Biel.) 72,79, ... 15. Nikola LOMNICKÁ (SR) 64,60



Londýn 5. augusta (TASR) - Slovenská kladivárka Nikola Lomnická na MS v Londýne neuspela v kvalifikácii. Hodila len 64,60 a do finále nepostúpila.Lomnickej stačil podpriemerný výkon iba na 15. miesto v kvalifikačnej A-skupine. So sériou 64,60 - x - 63,32 zaostala za možnosťami, keď sa predtým v sezóne dostala už na 68,90. Medzi 16 štartujúcimi v jej skupine to však nemala jednoduché, keďže okrem nej tento rok neprekonala 70 m len jediná súperka a Lomnická hodila najmenej zo všetkých. Limit na priamy postup do finále (71,50) splnili z áčka štyri, z béčka päť, vrátane najväčšej favoritky Poľky Anity Wlodarczykovej so 74,61.V celkovej bilancii kvalifikácie obsadila Lomnická medzi 32 štartujúcimi 28. miesto so 64,60, na postup bolo treba minimálne 70,33.

