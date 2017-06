Kláštor pod Znievom chce obnoviť knižnicu a pozývať úspešné osobnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kláštor pod Znievom 27. júna (TASR) - Obnoviť vybavenie miestnej knižnice v Kláštore pod Znievom a organizovať workshopy s osobnosťami z obce, ktoré sa úspešne uchytili vo svete, je cieľom projektu Z Kláštora do sveta. Prvou jeho akciou bol v pondelok (26.6.) workshop s egyptológom Martinom Odlerom, doktorandom a vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a zároveň odborným pracovníkom Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.Projekt má podľa starostky obce Eriky Cintulovej tiež zvýšiť návštevnosť knižnice a spojiť čitateľov.uviedla Cintulová.Miestnej knižnici sa Odler rozhodol venovať aj niekoľko populárno-vedeckých časopisov a kníh z produkcie Českého egyptologického ústavu a predškoláci z materskej školy mu na pamiatku vlastnoručne vyrobili model pyramídy.dodal Odler, ktorý sa na záver podpísal do kroniky svojej bývalej základnej školy.Na projekt Z Kláštora do sveta získala obec finančný grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu Obce bližšie k vám 2017.