KĽDR bude požadovať vydanie podozrivých z plánovania atentátu na Kima

Severokórejský vodca Kim Čong-un prichádza na slávnostné otvorenie novej rezidenčnej oblasti v Pchjongjangu 13. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pchjongjang 11. mája (TASR) - Severná Kórea bude požadovať vydanie každej osoby, ktorá sa podieľala na údajnom pláne zahraničných tajných služieb zavraždiť tamojšieho vodcu Kim Čong-una biochemickou látkou. Vyhlásil to dnes námestník severokórejského ministra zahraničných vecí Han Song-rjol.Na stretnutí so zahraničnými diplomatmi v Pchjongjangu tento predstaviteľ obvinil spravodajské agentúry USA a Južnej Kórey, že podplácali a nútili istého Severokórejčana, aby sa zapojil do vražedného sprisahania, ktoré bolo podľa severokórejského ministerstva štátnej bezpečnosti zmarené minulý mesiac. Štátne médiá v Severnej Kórei začali o tejto záležitosti informovať až minulý týždeň.Ministerstvo štátnej bezpečnosti vyhlásilo, žekaždého, kto sa podieľal na uvedenom pláne, ktorý označilo za prípad. Severná Kórea zatiaľ v tejto súvislosti nemenovala žiadneho podozrivého cudzinca alebo Severokórejčana nachádzajúceho sa v zahraničí. Spomenula však obyvateľa Pchjongjangu, identifikovaného bežným priezviskom Kim, ktorý údajne pôsobil istý čas na ruskom Ďalekom východe.Podľa štátnych médií tento muž pracoval v drevospracujúcom priemysle v ruskom Chabarovsku. Tam ho údajne oslovili zahraniční agenti, ktorí ho podplatili a prehovorili na spoluprácu.povedal dnes námestník ministra zahraničných vecí.Pchjongjang tvrdí, že do Severnej Kórey vstúpili s uvedeným zámerom teroristické skupiny podporované americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA), ako i tajnou službou Južnej Kórey. Podľa ministerstva štátnej bezpečnosti boli títo teroristiPri plánovanom atentáte na severokórejského vodcu chceli údajne použiť. K tomuto útoku malo dôjsť počas verejného vystúpenia, pôsobenie jedu by však bolo postupné a jeho následky by sa ukázali až po niekoľkých mesiacoch.