KĽDR chce na ZOH v Pjongčangu súťažiť v týchto disciplínach

Vlajka KĽDR, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 18. januára (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) chce na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu súťažiť v štyroch športoch. Vo štvrtok to oznámil šéf organizačného výboru hier (POCOG) Lee Hee Beom.KĽDR chce vyslať do Pjongčangu reprezentantov v bežeckom i zjazdovom lyžovaní, krasokorčuľovaní a v ženskom hokeji. Lee zatiaľ nevedel povedať presný počet športovcov, to bude známe až po sobotňajšom mítingu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v Lausanne.citovala agentúra Yonhap Lee Hee Beoma.Zimná olympiáda sa uskutoční od 9. do 25. februára.