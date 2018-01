KĽDR chystá pred ZOH v Pjongčangu raketovú prehliadku

Na ilustračnej snímke vlajka Severnej Kórey (KĽDR). Foto: TASR/AP Na ilustračnej snímke vlajka Severnej Kórey (KĽDR). Foto: TASR/AP

Soul 31. januára (TASR) - Severná Kórea plánuje predviesť desiatky rakiet s dlhým doletom v rámci prehliadky, ktorá sa má uskutočniť 8. februára, deň pred začatím zimných olympijských hier v Južnej Kórei.Ako v stredu s odvolaním sa na diplomatické zdroje oboznámené o zámeroch Severnej Kórey informovala spravodajská televízia CNN, prehliadka "stoviek" balistických striel by mohla byť pokusom "vystrašiť Američanov na smrť".Podľa uvedených zdrojov sa očakáva, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) predvedie desiatky medzikontinentálnych balistických rakiet Hwasong 15. Raketu tohto typu Severokórejčania odskúšali po prvý raz vlani koncom novembra.Nie je vylúčené, že KĽDR by "v blízkej budúcnosti" mohla vykonať ďalšiu raketovú skúšku, tvrdia zdroje. Podľa nich by tak americkým silám, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené v regióne, poslala jednoznačnú správu.