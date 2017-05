KĽDR je ochotná rokovať s USA, ak nastanú správne podmienky

Severokórejská diplomatka Čche Son-hui. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 13. mája (TASR) - Severná Kórea je ochotná rokovať so Spojenými štátmi, ak nastanú "". Uviedla to dnes diplomatka Čche Son-hui z severokórejského ministerstva zahraničných vecí, ktorá má na starosti práve vzťahy KĽDR s USA. Citovala ju juhokórejská agentúra Jonhap.Čche Son-hui hovorila s novinármi na letisku v Pekingu, kam priletela z Nórska, kde viedla severokórejskú delegáciu na neformálnych rozhovoroch s americkými expertmi. Z Pekingu zamierila do severokórejskej metropoly Pchjongjang.Diplomatka nespresnila, o aké konkrétne podmienky pôjde. Jej vyjadrenie však vzbudzuje nádej, že sa KĽDR a USA vrátia k spoločným rokovaniam, a to vôbec po prvý raz od roku 2008, keď zlyhali šesťstranné rozhovory o jadrovom programe Pchjongjangu, napísala agentúra AP.Americký prezident Donald Trump nedávno povedal, že by bol "", ak by sa mohol stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Podľa korešpondenta spravodajskej stanice BBC však bude musieť KĽDR pravdepodobne súhlasiť s obmedzením svojho jadrového programu, ak chce, aby USA na takéto rozhovory pristúpili.Napätie na Kórejskom polostrove je značné už niekoľko mesiacov, pričom k nemu prispievajú obavy, že by Pchjongjang mohol uskutočniť svoju šiestu jadrovú skúšku, proti čomu sa stavia OSN, ako aj Čína -jediný významnejší spojenec KĽDR.Trumpova administratíva nedávno uviedla, že USA nevylučujú žiadnu z možností, ako vyvinúť nátlak na Pchjongjang, aby sa zbavil svojich jadrových zbraní a balistických rakiet.KĽDR v reakcii na to uviedla, že bude ďalej pokračovať v raketových skúškach a pohrozila dokonca aj "", v prípade, že by zo strany Spojených štátov došlo k vojenskému zásahu.Severná Kórea nedávno zadržala na svojom území dvoch kórejských Američanov, ktorí tam vyučovali na univerzite. Pchjongjang zároveň obvinil americkú Ústredná spravodajská služba (CIA) a juhokórejskú tajnú službu, že pripravovali atentát na severokórejského vodcu Kima Čong-una pomocou biochemickej látky.