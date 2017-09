KĽDR: Naše jadrové zbrane zaručujú mier na Kórejskom polostrove

Na nedatovanej snímke, ktorú zverejnila severokórejská vláda 3. septembra 2017, severokórejský vodca Kim Čong-un na neznámom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 8. septembra (TASR) - Jadrové zbrane Severnej Kórey "zaručujú mier" na Kórejskom polostrove tým, že odstrašujú možných útočníkov. Vyhlásil to vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ armády KĽDR, a to napriek celosvetovému odsúdeniu pokračujúcich ambícií Pchjongjangu v jadrovom a balistickom programe." vyhlásil Kim Jong-če na Východnom ekonomickom fóre v ruskom meste Vladivostok.Na podujatí sa zúčastnili aj juhokórejský prezident Mun Če-in a japonský premiér Šinzó Abe. Lídri sa dohodli na úzkej spolupráci pri uvalení nových, prísnejších medzinárodných sankcií voči KĽDR. Abe a Mun hodlajú požiadať Čínu a Rusko o podporu v tomto úsilí. Moskva a Peking totiž majú s KĽDR úzke diplomatické vzťahy.Napriek pretrvávajúcemu napätiu ruský prezident Vladimir Putin vyjadril presvedčenie, že situácia na Kórejskom polostrove nebude eskalovať do jadrovej vojny.povedal Putin, citovaný agentúrou DPA.Jeho americký náprotivok Donald Trump vo štvrtok zopakoval, že do úvahy pripadá i vojenská intervencia, ktorá však - ako dúfa - nebude potrebná. Zdôraznil, že ak Kórejská ľudovodemokratická republika niekedy použije svoju vojenskú silu proti akémukoľvek inému štátu,