KĽDR nebude môcť hostiť MS juniorov v džude

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 27. apríla (TASR) - Severná Kórea nebude môcť na jeseň tohto roku hostiť majstrovstvá sveta juniorov v džude pre bezpečnostné riziká a rastúce napätie s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi. Rozhodla o tom v stredu Medzinárodná džudistická federácia so sídlom v Budapešti.vyhlásila Medzinárodná džudistická federácia po rokovaniach s ministerstvom športu KĽDR.Niektoré reprezentačné tímy odmietli ísť na šampionát do Severnej Kórei, pričom rodičia ďalších pravdepodobných pretekárov sa zase boja svoje deti nechať ísť do tejto krajiny, uviedol najvyšší orgán svetového džuda.Federácia pridelila šampionát v období 18.-22. októbra Pchjongjangu, avšak iba pod podmienkou. Majstrovstvá sa teraz uskutočnia v chorvátskom Záhrebe.KĽDR v ostatných týždňoch vykonala niekoľko raketových skúšok, pričom americké námorné sily sa pripravujú na manévre s juhokórejskou armádou.