KĽDR obnoví komunikáciu s Južnou Kóreou

Na ilustračnej snímke v pozadí vlajka Južnej Kórey na hraniciach s KĽDR. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 3. januára (TASR) - Severná Kórea oznámila, že znovu otvorí cezhraničný komunikačný kanál s Južnou Kóreou v snahe zmierniť napätie medzi oboma krajinami. Uviedla to v stredu agentúra AP s odvolaním sa na juhokórejské úrady.Toto oznámenie prichádza deň po tom, čo Soul ponúkol KĽDR rokovania na vysokej úrovni, ktorých cieľom má byť preskúmať možnosti spolupráce na februárových zimných olympijských hrách v (juhokórejskom) Pjongčangu. Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok (1. januára) navrhol, že KĽDR by do Pjongčangu mohla vyslať delegáciu.Ministerstvo Južnej Kórey pre zjednotenie polostrova informovalo, že plán znovu otvoriť komunikačný kanál v pohraničnej dedine Pchanmundžom oznámil štátny rozhlas KĽDR v stredu.