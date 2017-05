KĽDR obvinila americkú CIA z prípravy vraždy Kim Čong-una

Kim Čong-un, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Soul 5. mája (TASR) - Severná Kórea obvinila dnes americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA) a tiež juhokórejskú tajnú službu z prípravy biochemického útoku s cieľom zavraždiť jejKim Čong-una. S odvolaním sa na severokórejské médiá o tom informovala spravodajská stanica BBC.Severokórejské ministerstvo štátnej bezpečnosti vyhlásilo, že do krajiny s takýmto zámerom vstúpili teroristické skupiny podporované CIA aj juhokórejskou tajnou službou. Dodalo však, že KĽDR týchto teroristovVo vyhlásení ministerstva, ktoré dnes zverejnila severokórejská agentúra KCNA, sa ďalej uvádza, že pri údajnom sprisahaní mali byť použitéK útoku na severokórejského vodcu Kim Čong-una sa malo podľa ministerstva dôjsť na vojenskej prehliadke a verejnom vystúpení, pričom jed mal pôsobiť postupne a jeho následky by boli viditeľné po šiestich mesiacoch až roku.Napätie na Kórejskom polostrove je značné už niekoľko týždňov, pričom k nemu prispievajú obavy, že by Pchjongjang mohol uskutočniť svoju šiestu jadrovú skúšku, proti čomu sa stavia OSN, ako aj Čína ako jediný významnejší zahraničný spojenec KĽDR.Americký prezident Donald Trump však zároveň len nedávno vyhlásil, že je otvorený stretnutiu s Kim Čong-unom.