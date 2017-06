KĽDR obviňuje USA zo zhabania diplomatického balíka na letisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. júna (TASR) - Severná Kórea obvinila americké úrady zo zhabania diplomatického balíka od členov jej delegácie na Medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku a nazvala toSeverokórejská agentúra KCNA uviedla, že delegácia sa v piatok vracala z konferencie OSN o právach postihnutých ľudí, keď bola. Išlo o skupinu viac ako 20 ľudí, ktorí zaútočili akoa aj keď sa diplomati bránili, násilne im diplomatický balík odňali a ušli, uviedol v nedeľu hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí.Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti oznámilo, že jeho pracovníci zhabali viaceré dátové nosiče a balíky od troch Severokórejčanov, ktorí podľa amerického rezortu zahraničných vecí neboli akreditovanými diplomatmi misie KĽDR pri OSN a nemali diplomatickú imunitu." informoval hovorca ministerstva vnútornej bezpečnosti David Lapan. Násilnosti iniciovali podľa neho Severokórejčania, ktorí potom odmietli bez zhabaných vecí nastúpiť na lietadlo.Zatiaľ nie je jasné, prečo došlo k tomuto zásahu, ktorý nasledoval niekoľko dní po tom, ako sa do rodného Ohia vrátil zo Severnej Kórey 22-ročný americký študent. Otta Warmbiera previezli do USA v kóme s vážne poškodeným mozgom po tom, ako v severokórejskom väzení strávil 17 mesiacov.KĽDR tvrdí, že kómu spôsobil botulizmus a tabletka na spanie, avšak americkí lekári uviedli, že nenašli žiadny dôkaz o aktívnom botulizme - zriedkavom vážnom ochorení spôsobenom kontaminovaným jedlom alebo znečistenou ranou.