KĽDR odmietla pomoc juhokórejskej organizácie v boji proti malárii

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 5. júna (TASR) - Juhokórejská mimovládna organizácia dnes oznámila, že Severná Kórea odmietla jej ponuku na poskytnutie pomoci v súvislosti s bojom proti malárii, a to na protest proti podpore nových sankcií OSN voči krajine zo strany Soulu.Odmietavý postoj Pchjongjangu by mohol skomplikovať snahy nového liberálneho juhokórejského prezidenta Mun Če-ina o rozšírenie civilných kontaktov so Severnou Kóreou, zamerané na zlepšenie napätých bilaterálnych vzťahov. Všetky hlavné programy spolupráce medzi oboma štátmi sú pozastavené v čase medzinárodnej krízy okolo jadrového a raketového programu Severnej Kórey.Juhokórejská vláda koncom mája povolila občianskej organizácii Korean Sharing Movement kontaktovať Severnú Kóreu. Išlo o prvý takýto súhlas s cezhraničnou civilnou výmenou od januára 2016.Uvedená skupina sa následne spojila prostredníctvom e-mailu so severokórejskými úradmi. Oznámila, že chce pre susednú krajinu zabezpečiť potreby pre boj proti malárii, ako sú insekticídne prostriedky, diagnostické súpravy, repelenty a siete. Dodať ich mala už tento týždeň.Severná Kórea však organizácii dnes podľa jej zástupcu oznámila, že návštevu nepovolí vzhľadom na minulý týždeň prijaté sankcie OSN, ktorých realizáciu podporila Južná Kórea.Oba kórejské štáty sú oddelené opevnenou hranicou, ktorá je najprísnejšie stráženou na svete. Ich občania si nemôžu telefonovať, posielať listy ani e-maily bez osobitného vládneho povolenia. Munova konzervatívna predchodkyňa Pak Kun-hje nepovolila žiadne civilné styky od štvrtého nukleárneho testu KĽDR.